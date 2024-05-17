Экономия сотен гривен: украинцам рассказали, как меньше платить за свет

Потребителям рассказали, какие приборы в доме больше всего мотают свет

Украинцев призывают экономить электроэнергию на фоне новых отключений света, которые вернулись после российских атак. Значительно уменьшить сумму в платежке поможет двузонный счетчик электроэнергии.

Об этом рассказали в энергоснабжающей компании Yasno. По их подсчетам, в месяц можно экономить свыше 300 гривен на коммуналке за свет.

Двузонный счетчик не только считает, сколько электроэнергии было использовано, но и в какое время суток это было. В ночные часы, а именно с 23:00 до 07:00, тариф вдвое ниже, чем в дневное время. Если обычный тариф на свет 2,64 гривен кВт-час, то ночью он составляет 1,32 гривен.

Именно в ночные часы, когда энергосистема Украины не так сильно нагружена, потребителям советуют использовать приборы, которые потребляют больше всего электричества: стиральные машинки, бойлеры, посудомойки и другие.

Если среднестатистическая украинская семья из четырех человек в месяц потребляет около 300 кВт-час, то сумма в платежке будет около 792 гривен. А если установить двузонный счетчик и использовать ночной тариф, то сумма в платежке уменьшится до 473,5 гривен. Экономия составляет 318,5 гривен в месяц или 3822 гривны в год.

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