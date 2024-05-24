Як передати показники лічильника за воду, щоб не влетіти в копійку

Щоб правильно записати показники лічильника води, необхідно розібратися у значеннях чисел на шкалі чи дисплеї лічильника

Показання за воду на відміну від показань за світло чи газ у кожній з компаній приймають по-різному. Наприклад, у Київводоканалі просять споживачів вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання.

Робити це треба починаючи з 10 та по останнє число кожного місяця. Про це повідомляє сайт компанії. При цьому зазначають, що з 1 по 9 число – показання не приймаються у зв’язку із закриттям минулого місяця і проведенням нарахувань.

"Показання лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води — для формування платежів за відведення гарячої води. Вчасно та коректно передані показання лічильників дозволять вам сплачувати лише за фактично спожиті об’єми води", — йдеться у повідомленні.

Щоб правильно записати показники лічильника води, необхідно розібратися у значеннях чисел на шкалі чи дисплеї лічильника. Найчастіше на панелі видно вісім цифр. Шкалу слід розглядати уважно, аби не припуститися помилки. Ви побачите, що цифри поділені на дві частини комою або зображені на чорному та червоному тлі.

Які цифри передавати у показаннях лічильника води? Враховуються лише цифри на чорному тлі або до коми. Це кубометри використаної води. Три останні цифри показують обсяг використаної води у літрах. Їх не треба враховувати при передачі показань.

Зазначається, що показання потрібно передавати навіть тоді, коли ви не користуєтеся холодною, чи гарячою водою.

Куди передати показання?

Якщо ви абонент Київводоканалу, у вас є кілька способів передати показання:

Через "Особистий кабінет". Як зареєструватися у кабінеті — читайте ось тут. Сам особистий кабінет — https://my.vodokanal.kiev.ua/ На сайті vodokanal.kiev.ua, натиснувши на головній сторінці кнопку "Надати показники". За допомогою мобільних додатків "Viber" та "Telegram". Для цього необхідно встановити будь-який з них на власний смартфон, знайти та приєднатися до паблік аккаунту "Київводоканал" і відправити тестове повідомлення. Далі потрібно просто діяти за інструкцією Viber-бота або Telegram-бота. У Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦОС). Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах. За телефоном контакт-центру Київводоканалу (044) 202-0202.

Як і коли передавати показники лічильника за світло. "Телеграф" розповів про кілька способів.