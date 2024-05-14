Как и когда передавать показания счетчика за свет: есть несколько способов

В процедуре нет ничего сложного

Каждый месяц украинцам надо платить за потребленное электричество. А для того, чтобы начисления были корректными, им надо передавать показатели счетчиков электричества.

Как говорится в материале Vikna, показатели счетчиков передают за два дня до конца месяца или в первые два дня нового месяца. Оплачивать счета за потребленную электроэнергию лучше до 20 числа каждого месяца.

Если вы пользуетесь услугами компании ДТЭК, то показатели счетчиков надо передавать операторам систем распределения:

в личном кабинете на сайте ОСР;

позвонив в колл-центр ОСР (контакты);

связавшись с ОСР через чат-бот, например в Facebook.

Если вы пользуетесь услугами YASNO, то вам необходимо завести личный кабинет, через который и осуществляется передача показаний. Если он уже есть, то вам надо заполнить форму по этой ссылке. У компании также есть чат-бот в мессенджере Viber и передать показания также можно через него.

Оператор системы распределения принимает от потребителя данные показателей счетчика и учитывает их при определении объемов потребления электричества. Периодически ОСР может присылать своего сотрудника, чтобы сверить фактические показатели с переданными значениями.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, как правильно передать показатели счетчика воды.