Как и когда передавать показания счетчика за свет: есть несколько способов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В процедуре нет ничего сложного
Каждый месяц украинцам надо платить за потребленное электричество. А для того, чтобы начисления были корректными, им надо передавать показатели счетчиков электричества.
Как говорится в материале Vikna, показатели счетчиков передают за два дня до конца месяца или в первые два дня нового месяца. Оплачивать счета за потребленную электроэнергию лучше до 20 числа каждого месяца.
Если вы пользуетесь услугами компании ДТЭК, то показатели счетчиков надо передавать операторам систем распределения:
- в личном кабинете на сайте ОСР;
- позвонив в колл-центр ОСР (контакты);
- связавшись с ОСР через чат-бот, например в Facebook.
Если вы пользуетесь услугами YASNO, то вам необходимо завести личный кабинет, через который и осуществляется передача показаний. Если он уже есть, то вам надо заполнить форму по этой ссылке. У компании также есть чат-бот в мессенджере Viber и передать показания также можно через него.
Оператор системы распределения принимает от потребителя данные показателей счетчика и учитывает их при определении объемов потребления электричества. Периодически ОСР может присылать своего сотрудника, чтобы сверить фактические показатели с переданными значениями.
Напомним, "Телеграф" ранее писал, как правильно передать показатели счетчика воды.