Каким будет тариф на воду для украинцев в июле: стоит ли ждать повышений

Тарифы уже раз повышались в июне

Несмотря на опасения о том, что тарифы на воду в Украине вновь поднимутся, жителям крупных городов беспокоиться не о чем. В июле для них цена на воду останется прежней.

Об этом пишет 24 канал. Отмечается, что Нацкомиссия, регулирующая электроэнергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ) запретила поднимать стоимость для жителей крупных городов.

Стоит понимать, что этот запрет не распространяется на мелкие населенные пункты, к тому же некоторые общины имеют право самостоятельно регулировать тарифы на воду.

При этом стоимость водоснабжения уже поднимались в июне для некоторых поставщиков и теперь составят:

ЧАО "Энергоресурсы" (Никополь) — 53,39 грн за кубометр;

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 гривны за кубометр;

Черновцыводоканал – 23,86 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;

Днепроводоканал – 23,92 гривны;

Львовводоканал – 20,04 гривны;

Киевводоканал – 21,42 гривны;

Харьковводоканал – 22,87 гривны;

Черкассыводоканал – 20,19 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;

Житомирводоканал – 32,77 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими будут тарифы на газ в Украине и стоит ли ждать их повышения в июле.