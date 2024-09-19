Тариф на газ в октябре: будут ли украинцы платить больше за кубометр

Цена за кубометр будет варьироваться 7,70 до 9,99 грн

С 1 октября 2024 года цены на газ для украинских потребителей не изменятся. Также стоимость голубого топлива останется на том же уровне и в первом квартале 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, пишет OBOZ.UA. Стоит отметить, что нынешний тариф "Нафтогаза" будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года.

"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании "Нафтогаз".

Сейчас для клиентов "Нафтогаза", а это около 98% потребителей, стоимость остается на уровне 7,96 грн.

Остальные украинские газоснабжающие компании также не изменили стоимость кубометра в рамках своих тарифных предложений. От 12 остальных поставщиков цена за кубометр будет варьироваться 7,70 до 9,99 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Алексей Кучеренко считает, что оснований для повышения тарифов на газ и электричество в Украине нет. Он также подсчитал, стоимость электричества и голубого топлива.