"Цены точно вырастут": какой коммунальный тариф подорожает в скором времени

Работать по старым тарифам не выгодно

Вопрос повышения коммунальных тарифов и их изменение до сих пор волнует украинцев, ведь цены на одну из услуг могут вырасти в скором времени. Речь идет о вывозе мусора.

Как сообщила эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Кристина Ненно в эфире День.LIVE, этого решения добивались долго.

"Цены на вывоз мусора вырастут, потому что дорожает топливо. Компаниям не выгодно вывозить его по старым тарифам", — говорит Ненно.

Она отмечает, что на фоне подорожания топлива, любая компания, которая вывозит контейнеры во дворах, скажет, что ей экономически не выгодно гонять машины и вывозить мусор.

И здесь, по мнению эксперта, существует два варианта развития событий. Первый – повышение цен на вывоз мусора, второй – уменьшение периодичности работы этих компаний.

"То есть вам раньше вывозили мусор три раза в неделю, а теперь будит, к примеру, один. И люди будут просто утопать в мусоре", — добавляет Ненно.

В то же время нардеп Алексей Кучеренко заявил, что оснований для повышения тарифов на свет и газ пока нет. Ведь их современная стоимость полностью покрывает рыночную себестоимость. Но в этом вопросе есть нюанс, связанный с Кабмином.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одном из крупных городов Киевщины вырастет тариф на воду почти в два раза с 1 октября.