Тариф на газ у жовтні: чи платитимуть українці більше за кубометр

Ціна за кубометр варіюватиметься 7,70 до 9,99 грн

З 1 жовтня 2024 року ціни на газ для українських споживачів не зміняться. Також вартість блакитного палива залишиться на тому ж рівні у першому кварталі 2025 року.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, пише OBOZ.UA. Варто зазначити, що нинішній тариф "Нафтогазу" діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

"Ми розуміємо важливість стабільності в ці непрості часи, тому сумлінно дотримуємося своїх зобов’язань перед нашими споживачами", — зазначають у газопостачальній компанії "Нафтогаз".

Зараз для клієнтів "Нафтогазу", а це близько 98% споживачів, вартість залишається на рівні 7,96 грн.

Решта українських газопостачальних компаній також не змінила вартість кубометра в рамках своїх тарифних пропозицій. Від 12 інших постачальників ціна за кубометр варіюватиметься 7,70 до 9,99 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Олексій Кучеренко вважає, що підстав для підвищення тарифів на газ та електрику в Україні немає. Він також підрахував вартість електрики та блакитного палива.