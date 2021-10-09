С годовщиной свадьбы! Красивые поздравления своими словами, стихи и открытки
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Душевные пожелания с годовщиной супружеской жизни станут для супругов одним из ярких впечатлений
Свадьба — одно из самых радостных событий в жизни человека. Каждый год супруги отмечают эту важную памятную дату, в то время, как близкие им люди поздравляют их в этот замечательный день и дарят подарки. Конечно, презента может быть недостаточно, поэтому стоит преподнести влюбленным добрые строки с искренними пожеланиями всего самого лучшего.
"Телеграф" делится с вами красивыми стихами, душевной прозой и открытками, которые станут приятным воспоминанием для супругов.
Поздравления с годовщиной свадьбы в прозе
Поздравляю вас с годовщиной свадьбы 🥂💐и желаю, чтобы в ваших отношениях всегда царили любовь, понимание, уважение и гармония! Желаю вам семейного уюта, достатка и мира! Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, и будьте счастливы долгие-долгие годы!
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Поздравляем с годовщиной свадьбы!💖🌺 Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше. Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво, душевно и мирно. Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!🥂
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Поздравляю с вашим семейным праздником — годовщиной свадьбы!💐🎂 Будьте всегда терпеливы друг к другу, не давайте проблемам нарушить вашу гармонию и счастье! Желаю бесконечной любви, много радости, долгой и красивой совместной жизни!
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С годовщиной свадьбы, наши хорошие!💐💖 Желаю, чтобы любовь никогда не покидала ваши сердца; уют, теплота и веселье пусть и далее, на долгие года проживают у вас дома. Пусть ваши самые заветные желания всегда воплощаются в реальность. Будьте такими же красивыми и любимыми, и всегда находите силы и время для друг друга!
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От всей души поздравляю вас с годовщиной свадьбы и хочу пожелать процветания и благополучия для вашей семьи, мира и счастья вашему дому. Любите друг друга, оберегайте, цените и уверенными шагами вместе идите к мечтам!
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С годовщиной свадьбы! 🥂🎂💖Чтобы чувства с каждым днем становились все ярче и горячее. Чтобы ваш дом не покидали здоровье, удача и успех. Любите друг друга и дарите радость!
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Дорогие [имена], с годовщиной вашей любви! 🎉 Пусть ваш союз будет наполнен счастьем, улыбками и крепкими объятиями 🤗 Желаю вам ярких эмоций, бесконечной поддержки друг друга и множества прекрасных мгновений 💖 Будьте счастливы! 💑✨
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С годовщиной свадьбы! 🎊 Пусть ваш семейный очаг всегда согревает вас теплом, пониманием и нежностью 🔥💞 Пусть любовь становится только крепче, а радость множится с каждым годом! 💕 Счастья вам и бесконечной гармонии! 💏
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Поздравляю вас с этим замечательным днем! 🎉 Пусть ваша любовь будет такой же искренней, как в первый день, а счастье в доме — безграничным 🏡💑 Пусть сбудутся все мечты, а судьба благословит ваш союз! 💖💫
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С днем вашей любви и семейного счастья! 💍 Пусть каждый год вместе будет еще прекраснее, чем предыдущий! 🎊 Желаю вам страсти 🔥, уюта 🌿 и взаимопонимания 💞 Берегите друг друга и наслаждайтесь каждым моментом! 💑✨
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С годовщиной вашего счастья! 🎈 Пусть в вашем доме звучит только смех, а сердце согревает любовь ❤️ Пусть ваши чувства не угасают, а только крепнут с годами! 💕 Будьте всегда вместе, несмотря ни на что! 💖
Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах
Не важно сколько лет назад
Вы в этот день семью создали.
Желаю много-много лет
Вам жить без горя и печали,
Хорошее лишь замечать,
Ценить прекрасные моменты
И даже в девяносто лет
Друг другу делать комплименты.
Чтоб быт вам жизнь не омрачал,
Чтоб каждый месяц был медовым,
Друг друга надо удивлять,
Не уставая чем-то новым!
***
Для счастья не нужна причина,
Так будьте счастливы всегда!
Сегодня, в вашу годовщину,
И впредь, на долгие года.
Живите рядышком вы дружно,
Любите крепко, всей душой,
Покуда ваша годовщина
Не станет чисто золотой!
***
Поздравляю с годовщиной!
Счастливых, долгих, ярких дней!
Храните свой очаг семейный,
Пусть станет он еще сильней.
Желаю вам большого счастья,
Беречь друг друга и ценить,
Любви огромной и достатка,
Дарите нежность каждый миг.
Пусть не покажутся рутиной
Вся череда совместных лет.
Желаю радости безмерной,
Живите в мире и без бед.
***
Сегодня в доме вашем праздник,
Семейный, тихий и простой.
Сегодня годовщину свадьбы
Вы отмечаете семьей!
Так пусть очаг ваш не погаснет,
В сердцах любовь всегда живет!
Цените, берегите счастье,
Которое послал вам Бог!
***
Когда-то вы нашли друг друга
И пронесли через года
Любовь и в счастье, и в недуге,
И в знойный день, и в холода.
Что пожелать вам остается?
Лишь долгих, ярких жизни лет,
Удача пусть вам улыбнется
И защитит от разных бед.
Пусть ваш союз не угасает,
А крепнет лишь из года в год.
И пусть пред вами отступают
Багаж печалей и забот!
***
С годовщиной поздравляю!
Долгих вместе лет желаю,
Пусть любовь из года в год
Только крепнет и растет!
Чтобы страсть и нежность были,
Чтоб в одной вы лодке плыли.
Будьте молоды всегда,
И не ссорьтесь никогда!
***
Я пожелаю вам в день годовщины,
Будьте едины как две половины!
Не разлучимы и не победимы.
Вместе рисуйте вы жизни картину.
Красок ярких не жалейте.
Процветайте, не болейте.
Любовь и преданность храните.
Всегда друг друга берегите.
И пусть наполнится ваш дом
Уютом, светом и теплом!
***
Вместе вы не первый год.
Время быстро так идет,
Но любовь в сердцах царит,
И в глазах огонь горит.
Мы желаем вам и впредь
Друг на друга лишь смотреть,
Крепко за руки держаться,
Жарко, страстно целоваться.
С годовщиной свадьбы вас!
Прочь гоните все ненастья,
Долго радуйте всех нас.
Мира вам, добра и счастья!
***
С годовщиной вас, родные!
Пожелания вам шлем.
Пусть проблемы бытовые
Для вас будут нипочём!
Годовщина — это дата,
В доме пусть будут деньжата
И здоровье, и веселье,
Праздничное настроение!
Не грустите, улыбайтесь
И друг другом восхищайтесь,
Не ругайтесь и любите,
Лишь на полную живите.
***
С годовщиной свадьбы поздравляю,
Вместе вы уже немалый срок!
Вам гармонии в семье желаю,
Чтоб вдвоем и дальше шли вперед.
Пусть стучатся в дом благие вести,
Будет мир, достаток и уют.
И в беде, и в счастье будьте вместе,
Берегите страсть и сердца стук!
***
С годовщиной вашей свадьбы
Поздравляю от души!
Будьте преданны, желанны
И всё так же влюблены.
Пусть союз вам дарит радость
И желанное тепло,
Не ругайтесь, а цените
Время то, что вам дано.
Пусть любовь не остывает,
Через годы прорастёт.
Счастья крепкого желаю.
Пусть хорошее вас ждёт.
Картинки и открытки на годовщину свадьбы
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