С годовщиной свадьбы! Красивые поздравления своими словами, стихи и открытки

Душевные пожелания с годовщиной супружеской жизни станут для супругов одним из ярких впечатлений

Свадьба — одно из самых радостных событий в жизни человека. Каждый год супруги отмечают эту важную памятную дату, в то время, как близкие им люди поздравляют их в этот замечательный день и дарят подарки. Конечно, презента может быть недостаточно, поэтому стоит преподнести влюбленным добрые строки с искренними пожеланиями всего самого лучшего.

"Телеграф" делится с вами красивыми стихами, душевной прозой и открытками, которые станут приятным воспоминанием для супругов.

Поздравления с годовщиной свадьбы в прозе

Поздравляю вас с годовщиной свадьбы 🥂💐и желаю, чтобы в ваших отношениях всегда царили любовь, понимание, уважение и гармония! Желаю вам семейного уюта, достатка и мира! Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, и будьте счастливы долгие-долгие годы!

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Поздравляем с годовщиной свадьбы!💖🌺 Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше. Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво, душевно и мирно. Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!🥂

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Поздравляю с вашим семейным праздником — годовщиной свадьбы!💐🎂 Будьте всегда терпеливы друг к другу, не давайте проблемам нарушить вашу гармонию и счастье! Желаю бесконечной любви, много радости, долгой и красивой совместной жизни!

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С годовщиной свадьбы, наши хорошие!💐💖 Желаю, чтобы любовь никогда не покидала ваши сердца; уют, теплота и веселье пусть и далее, на долгие года проживают у вас дома. Пусть ваши самые заветные желания всегда воплощаются в реальность. Будьте такими же красивыми и любимыми, и всегда находите силы и время для друг друга!

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От всей души поздравляю вас с годовщиной свадьбы и хочу пожелать процветания и благополучия для вашей семьи, мира и счастья вашему дому. Любите друг друга, оберегайте, цените и уверенными шагами вместе идите к мечтам!

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С годовщиной свадьбы! 🥂🎂💖Чтобы чувства с каждым днем становились все ярче и горячее. Чтобы ваш дом не покидали здоровье, удача и успех. Любите друг друга и дарите радость!

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Дорогие [имена], с годовщиной вашей любви! 🎉 Пусть ваш союз будет наполнен счастьем, улыбками и крепкими объятиями 🤗 Желаю вам ярких эмоций, бесконечной поддержки друг друга и множества прекрасных мгновений 💖 Будьте счастливы! 💑✨

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С годовщиной свадьбы! 🎊 Пусть ваш семейный очаг всегда согревает вас теплом, пониманием и нежностью 🔥💞 Пусть любовь становится только крепче, а радость множится с каждым годом! 💕 Счастья вам и бесконечной гармонии! 💏

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Поздравляю вас с этим замечательным днем! 🎉 Пусть ваша любовь будет такой же искренней, как в первый день, а счастье в доме — безграничным 🏡💑 Пусть сбудутся все мечты, а судьба благословит ваш союз! 💖💫

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С днем вашей любви и семейного счастья! 💍 Пусть каждый год вместе будет еще прекраснее, чем предыдущий! 🎊 Желаю вам страсти 🔥, уюта 🌿 и взаимопонимания 💞 Берегите друг друга и наслаждайтесь каждым моментом! 💑✨

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С годовщиной вашего счастья! 🎈 Пусть в вашем доме звучит только смех, а сердце согревает любовь ❤️ Пусть ваши чувства не угасают, а только крепнут с годами! 💕 Будьте всегда вместе, несмотря ни на что! 💖

Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах

Не важно сколько лет назад

Вы в этот день семью создали.

Желаю много-много лет

Вам жить без горя и печали,

Хорошее лишь замечать,

Ценить прекрасные моменты

И даже в девяносто лет

Друг другу делать комплименты.

Чтоб быт вам жизнь не омрачал,

Чтоб каждый месяц был медовым,

Друг друга надо удивлять,

Не уставая чем-то новым!

***

Для счастья не нужна причина,

Так будьте счастливы всегда!

Сегодня, в вашу годовщину,

И впредь, на долгие года.

Живите рядышком вы дружно,

Любите крепко, всей душой,

Покуда ваша годовщина

Не станет чисто золотой!

***

Поздравляю с годовщиной!

Счастливых, долгих, ярких дней!

Храните свой очаг семейный,

Пусть станет он еще сильней.

Желаю вам большого счастья,

Беречь друг друга и ценить,

Любви огромной и достатка,

Дарите нежность каждый миг.

Пусть не покажутся рутиной

Вся череда совместных лет.

Желаю радости безмерной,

Живите в мире и без бед.

***

Сегодня в доме вашем праздник,

Семейный, тихий и простой.

Сегодня годовщину свадьбы

Вы отмечаете семьей!

Так пусть очаг ваш не погаснет,

В сердцах любовь всегда живет!

Цените, берегите счастье,

Которое послал вам Бог!

***

Когда-то вы нашли друг друга

И пронесли через года

Любовь и в счастье, и в недуге,

И в знойный день, и в холода.

Что пожелать вам остается?

Лишь долгих, ярких жизни лет,

Удача пусть вам улыбнется

И защитит от разных бед.

Пусть ваш союз не угасает,

А крепнет лишь из года в год.

И пусть пред вами отступают

Багаж печалей и забот!

***

С годовщиной поздравляю!

Долгих вместе лет желаю,

Пусть любовь из года в год

Только крепнет и растет!

Чтобы страсть и нежность были,

Чтоб в одной вы лодке плыли.

Будьте молоды всегда,

И не ссорьтесь никогда!

***

Я пожелаю вам в день годовщины,

Будьте едины как две половины!

Не разлучимы и не победимы.

Вместе рисуйте вы жизни картину.

Красок ярких не жалейте.

Процветайте, не болейте.

Любовь и преданность храните.

Всегда друг друга берегите.

И пусть наполнится ваш дом

Уютом, светом и теплом!

***

Вместе вы не первый год.

Время быстро так идет,

Но любовь в сердцах царит,

И в глазах огонь горит.

Мы желаем вам и впредь

Друг на друга лишь смотреть,

Крепко за руки держаться,

Жарко, страстно целоваться.

С годовщиной свадьбы вас!

Прочь гоните все ненастья,

Долго радуйте всех нас.

Мира вам, добра и счастья!

***

С годовщиной вас, родные!

Пожелания вам шлем.

Пусть проблемы бытовые

Для вас будут нипочём!

Годовщина — это дата,

В доме пусть будут деньжата

И здоровье, и веселье,

Праздничное настроение!

Не грустите, улыбайтесь

И друг другом восхищайтесь,

Не ругайтесь и любите,

Лишь на полную живите.

***

С годовщиной свадьбы поздравляю,

Вместе вы уже немалый срок!

Вам гармонии в семье желаю,

Чтоб вдвоем и дальше шли вперед.

Пусть стучатся в дом благие вести,

Будет мир, достаток и уют.

И в беде, и в счастье будьте вместе,

Берегите страсть и сердца стук!

***

С годовщиной вашей свадьбы

Поздравляю от души!

Будьте преданны, желанны

И всё так же влюблены.

Пусть союз вам дарит радость

И желанное тепло,

Не ругайтесь, а цените

Время то, что вам дано.

Пусть любовь не остывает,

Через годы прорастёт.

Счастья крепкого желаю.

Пусть хорошее вас ждёт.

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