З річницею весілля! Красиві привітання своїми словами, вірші і листівки

Душевні побажання з річницею подружнього життя стануть для подружжя одним з яскравих вражень

Весілля — одне з найрадісніших подій у житті людини. Щороку подружжя відзначають цю важливу пам’ятну дату, в той час, як близькі їм люди вітають їх в цей чудовий день і дарують подарунки. Звичайно, презенту може бути недостатньо, тому варто піднести закоханим добрі рядки з щирими побажаннями всього найкращого.

"Телеграф" ділиться з вами красивими віршами, душевною прозою і листівками, які стануть приємним спогадом для подружжя.

Привітання на річницю весілля у прозі

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Вітаю з річницею весілля! 🥂💐Бажаю приємних споминів та щасливого майбутнього! Хай ваша історія кохання буде довгою та красивою! Нехай почуття з часом стають лише сильнішими! Бережіть один одного та підтримуйте у життєвій круговерті!

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Вітаю з річницею весілля! 💖🌺Бажаю щирого кохання на довгі роки, бажаю взаємності та ніжності у ваших почуттях. Нехай кожен новий календар планує для вас щасливі дні, нехай кожен новий світанок застає вас в обіймах та посмішках. Бажаю вашій родині здоров’я, добробуту та миру!🥂

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Вітаю з Вашою річницею💐🎂 і бажаю багато любові та розуміння, бажаю сімейного щастя і достатку, нехай Ваші почуття будуть допомагати у розв’язанні будь-яких проблем.

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Вітаю з річницею весілля! Бажаю, щоб ваші почуття не холонули. 💐💖Бажаю, щоб ваші серця завжди билися у ритмі натхнення. Бажаю, щоб кожен з вас ставив сім’ю на перше місце та оберігав її від усіляких бід. Будьте щасливою родиною. Щиро кохайте та дбайте один про одного. Бажаю вам добробуту та миру.

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З річницею весілля!🥂🎂💖 Бажаю величезної радості, неймовірних емоцій, ніжності, щебету та пристрасті, шаленого кохання та щасливого майбутнього! Завжди піклуйтесь один про одного і доповнюйте один одного!

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Дорогі [імена], вітаю вас з річницею кохання! 🎉 Нехай ваш союз буде сповнений щастя, усмішок та міцних обіймів 🤗 Бажаю вам яскравих емоцій, безмежної підтримки одне одного та безлічі чудових моментів 💖 Будьте щасливі! 💑✨

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З річницею весілля! 🎊 Нехай ваш сімейний вогонь завжди зігріває вас теплом, розумінням і ніжністю 🔥💞 Нехай кохання тільки міцнішає, а радість примножується з кожним роком! 💕 Щастя вам і безмежної гармонії! 💏

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Вітаю вас із цим чудовим днем! 🎉 Нехай ваше кохання буде таким же щирим, як у перший день, а щастя в домі — безмежним 🏡💑 Нехай здійсняться всі мрії, а доля благословить ваш союз! 💖💫

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З днем вашого кохання та сімейного щастя! 💍 Нехай кожен рік разом буде ще прекраснішим, ніж попередній! 🎊 Бажаю вам пристрасті 🔥, затишку 🌿 та взаєморозуміння 💞 Бережіть одне одного і насолоджуйтеся кожною миттю! 💑✨

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З річницею вашого щастя! 🎈 Нехай у вашому домі звучить лише сміх, а серце зігріває кохання ❤️ Нехай ваші почуття не згасають, а тільки міцніють з роками! 💕 Будьте завжди разом, незважаючи ні на що! 💖

Привітання з річницею весілля у віршах

З річницею весілля вас вітаєм!

Кохання море й щастя вам бажаєм,

Хай полум’я між вами не згасає,

А Бог завжди у справах помагає!

Здоров’я, злагоди, взаєморозуміння,

Удачі, радості, натхнення і терпіння!

***

Доля разом колись недаремно звела!

У річницю весілля бажаю тепла,

Цінувати й любити свою половинку,

Ви — з одного намиста дві намистинки.

Будьте разом завжди, у щасті і горі.

Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,

Буде шлюб, як сталева криця, міцним.

Хай гостинним й привітним буде ваш дім!

***

З річницею весілля вас вітаю!

Кохання хай завжди вас надихає,

Дарує радість і душевне вам тепло,

Хай Янгол візьме вашу пару під крило.

Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,

Знайти навіть в дрібницях розуміння.

Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,

Річницю золоту відсвяткувати!

***

З річницею весілля вас вітаю!

Хай доля від незгод оберігає,

Хай почуття із часом не міліють,

Нехай вони в холодні дні вас гріють.

Бажаємо вам радості й наснаги,

Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.

Ростуть нехай здобутки ваші спільні,

І щастя хай чекає вас суцільне!

***

З річницею щиро вітаю

І вам від душі я бажаю

В любові та злагоді жити,

До золотого весілля дожити!

Хай буде здоров’я багато,

І щастя постукає в хату,

Хай буде достаток і радість,

Зустріли щоб ви разом старість!

***

Річниця весілля — чудова це дата!

Дозвольте із радістю вас привітати,

Щоб жили у злагоді, мирі й добрі

Сьогодні і завтра, у всякій порі.

Щоб множилось щастя, добробут і мир,

Горнулися друзі відверті і щирі,

Хай настрій панує на святі у вас,

Вам зичимо долі й добра повсякчас!

***

З річницею весілля вас вітаю!

Тепло хай ваші душі огортає.

Хай шлюб з роками буде лиш міцнішим,

А ви були щоб з часом щасливіші.

Хай будуть спільні цілі та завдання,

Нехай єднає вас палке кохання.

Бажаю вам, щоб пристрасть лиш зростала,

В серцях та душах, мов огонь, палала!

***

Сьогодні день народження у вашої родини,

Вітаємо зі святом обох, бо ви — єдині!

Щосили обіймаємо, цілуємо ми вас,

Бажаєм, щоб любов була в родині повсякчас!

Цінуйте один одного, відносини свої,

З річницею весілля вас, милі голубки!

***

Вас доля колись давно звела,

Бажаю родині любові й тепла,

Щоб один одного ви цінували,

Поважали й не ображали.

Зичу й надалі щирих почуттів

І у серці палких вогників,

Ще безліч щасливих днів

І романтичних вечорів.

***

Щире кохання вас в пару звело,

Разом ви завжди, незгодам на зло.

То ж привітати дозвольте зі святом!

Сонячних днів хай чекає багато!

Будьте терпимі, мудрі й ласкаві,

Мрійте та дійте, рішуче й яскраво.

Щоб досягати всіх цілей своїх,

Не дослухайтесь повчань ви чужих!

Картинки й листівки на річницю весілля

Гарне привітання з річницею весілля

Привітання з річницею весілля

Як привітати з річницею весілля

Привітання на річницю весілля

Гарне привітання на річницю весілля

Вітання з річницею весілля

Яскраве привітання з річницею весілля

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