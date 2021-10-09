З річницею весілля! Красиві привітання своїми словами, вірші і листівки
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Душевні побажання з річницею подружнього життя стануть для подружжя одним з яскравих вражень
Весілля — одне з найрадісніших подій у житті людини. Щороку подружжя відзначають цю важливу пам’ятну дату, в той час, як близькі їм люди вітають їх в цей чудовий день і дарують подарунки. Звичайно, презенту може бути недостатньо, тому варто піднести закоханим добрі рядки з щирими побажаннями всього найкращого.
"Телеграф" ділиться з вами красивими віршами, душевною прозою і листівками, які стануть приємним спогадом для подружжя.
Привітання на річницю весілля у прозі
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Вітаю з річницею весілля! 🥂💐Бажаю приємних споминів та щасливого майбутнього! Хай ваша історія кохання буде довгою та красивою! Нехай почуття з часом стають лише сильнішими! Бережіть один одного та підтримуйте у життєвій круговерті!
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Вітаю з річницею весілля! 💖🌺Бажаю щирого кохання на довгі роки, бажаю взаємності та ніжності у ваших почуттях. Нехай кожен новий календар планує для вас щасливі дні, нехай кожен новий світанок застає вас в обіймах та посмішках. Бажаю вашій родині здоров’я, добробуту та миру!🥂
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Вітаю з Вашою річницею💐🎂 і бажаю багато любові та розуміння, бажаю сімейного щастя і достатку, нехай Ваші почуття будуть допомагати у розв’язанні будь-яких проблем.
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Вітаю з річницею весілля! Бажаю, щоб ваші почуття не холонули. 💐💖Бажаю, щоб ваші серця завжди билися у ритмі натхнення. Бажаю, щоб кожен з вас ставив сім’ю на перше місце та оберігав її від усіляких бід. Будьте щасливою родиною. Щиро кохайте та дбайте один про одного. Бажаю вам добробуту та миру.
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З річницею весілля!🥂🎂💖 Бажаю величезної радості, неймовірних емоцій, ніжності, щебету та пристрасті, шаленого кохання та щасливого майбутнього! Завжди піклуйтесь один про одного і доповнюйте один одного!
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Дорогі [імена], вітаю вас з річницею кохання! 🎉 Нехай ваш союз буде сповнений щастя, усмішок та міцних обіймів 🤗 Бажаю вам яскравих емоцій, безмежної підтримки одне одного та безлічі чудових моментів 💖 Будьте щасливі! 💑✨
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З річницею весілля! 🎊 Нехай ваш сімейний вогонь завжди зігріває вас теплом, розумінням і ніжністю 🔥💞 Нехай кохання тільки міцнішає, а радість примножується з кожним роком! 💕 Щастя вам і безмежної гармонії! 💏
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Вітаю вас із цим чудовим днем! 🎉 Нехай ваше кохання буде таким же щирим, як у перший день, а щастя в домі — безмежним 🏡💑 Нехай здійсняться всі мрії, а доля благословить ваш союз! 💖💫
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З днем вашого кохання та сімейного щастя! 💍 Нехай кожен рік разом буде ще прекраснішим, ніж попередній! 🎊 Бажаю вам пристрасті 🔥, затишку 🌿 та взаєморозуміння 💞 Бережіть одне одного і насолоджуйтеся кожною миттю! 💑✨
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З річницею вашого щастя! 🎈 Нехай у вашому домі звучить лише сміх, а серце зігріває кохання ❤️ Нехай ваші почуття не згасають, а тільки міцніють з роками! 💕 Будьте завжди разом, незважаючи ні на що! 💖
Привітання з річницею весілля у віршах
З річницею весілля вас вітаєм!
Кохання море й щастя вам бажаєм,
Хай полум’я між вами не згасає,
А Бог завжди у справах помагає!
Здоров’я, злагоди, взаєморозуміння,
Удачі, радості, натхнення і терпіння!
***
Доля разом колись недаремно звела!
У річницю весілля бажаю тепла,
Цінувати й любити свою половинку,
Ви — з одного намиста дві намистинки.
Будьте разом завжди, у щасті і горі.
Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,
Буде шлюб, як сталева криця, міцним.
Хай гостинним й привітним буде ваш дім!
***
З річницею весілля вас вітаю!
Кохання хай завжди вас надихає,
Дарує радість і душевне вам тепло,
Хай Янгол візьме вашу пару під крило.
Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,
Знайти навіть в дрібницях розуміння.
Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,
Річницю золоту відсвяткувати!
***
З річницею весілля вас вітаю!
Хай доля від незгод оберігає,
Хай почуття із часом не міліють,
Нехай вони в холодні дні вас гріють.
Бажаємо вам радості й наснаги,
Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.
Ростуть нехай здобутки ваші спільні,
І щастя хай чекає вас суцільне!
***
З річницею щиро вітаю
І вам від душі я бажаю
В любові та злагоді жити,
До золотого весілля дожити!
Хай буде здоров’я багато,
І щастя постукає в хату,
Хай буде достаток і радість,
Зустріли щоб ви разом старість!
***
Річниця весілля — чудова це дата!
Дозвольте із радістю вас привітати,
Щоб жили у злагоді, мирі й добрі
Сьогодні і завтра, у всякій порі.
Щоб множилось щастя, добробут і мир,
Горнулися друзі відверті і щирі,
Хай настрій панує на святі у вас,
Вам зичимо долі й добра повсякчас!
***
З річницею весілля вас вітаю!
Тепло хай ваші душі огортає.
Хай шлюб з роками буде лиш міцнішим,
А ви були щоб з часом щасливіші.
Хай будуть спільні цілі та завдання,
Нехай єднає вас палке кохання.
Бажаю вам, щоб пристрасть лиш зростала,
В серцях та душах, мов огонь, палала!
***
Сьогодні день народження у вашої родини,
Вітаємо зі святом обох, бо ви — єдині!
Щосили обіймаємо, цілуємо ми вас,
Бажаєм, щоб любов була в родині повсякчас!
Цінуйте один одного, відносини свої,
З річницею весілля вас, милі голубки!
***
Вас доля колись давно звела,
Бажаю родині любові й тепла,
Щоб один одного ви цінували,
Поважали й не ображали.
Зичу й надалі щирих почуттів
І у серці палких вогників,
Ще безліч щасливих днів
І романтичних вечорів.
***
Щире кохання вас в пару звело,
Разом ви завжди, незгодам на зло.
То ж привітати дозвольте зі святом!
Сонячних днів хай чекає багато!
Будьте терпимі, мудрі й ласкаві,
Мрійте та дійте, рішуче й яскраво.
Щоб досягати всіх цілей своїх,
Не дослухайтесь повчань ви чужих!
Картинки й листівки на річницю весілля
Раніше "Телеграф" писав, як привітати з днем народження брата. В нашій підбірці ви знайдете чудові побажання своїми словами та у віршах.