С днем рождения племянник: самые лучшие поздравления
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Выберите лучший способ поздравить близкого человека с днем рождения
Племянники всегда занимают особое место в сердцах своих тетушек и дядей. Поэтому в день рождения племянника им хочется, чтобы он почувствовал себя особенным и любимым. Вот почему просто сказать "С днем рождения, любимый племянник" недостаточно. Лучше подобрать более интересное пожелание для дорогого именинника.
"Телеграф" составил подборку поздравлений с днём рождения для племянника, которые помогут вам передать ему ваши тепло, заботу, любовь и особенное отношение.
Поздравления племяннику на день рождения в стихах
***
Будь счастливым и веселым,
Крепким, сильным и здоровым,
Умным, добрым, позитивным,
Озорным, большим, спортивным!
Чтобы цели достигались,
Все мечты осуществлялись.
Развивайся и расти,
Легкого тебе пути!
Мой племянник, будь успешным,
В деле — четким и неспешным.
И с прекрасным настроением
Поздравляю с днем рождения!
***
Мальчишка милый, золотой,
Племянник шустрый, озорной,
Прими сегодня поздравления
В честь твоего дня появления!
Расти здоровым и счастливым,
Открытым будь и справедливым.
Учись, стремись, все успевай
И жизнь с улыбкой принимай!
***
С днем рожденья поздравляю,
Мой племянник дорогой,
И от всей души желаю
Я любви тебе, родной!
Чтобы было море страсти,
Счастья, радости и сил.
Чтоб от сглаза и напастей
Ангел твой тебя хранил.
Будь здоровым, бодрым, умным,
Энергичным, молодым,
Деловым, благополучным,
Позитивным и простым.
***
Моего племянника
Поздравляю с праздником!
В день рожденья твоего
Пожелать хочу того,
Что не купишь, не найдешь,
С полки не приобретешь.
Это доброты и света,
Сладкого во всём успеха,
Счастья, радости, везения,
Оптимизма, настроения!
Доброта, тепло любви
Пусть согреют изнутри.
Добивайся высоты,
Чтоб сбылись твои мечты!
***
Быть мужчиной сильным, смелым,
Умным, добрым и умелым,
Всех достичь тебе вершин
Я желаю от души.
Пусть в жизни будет легкий путь,
Чтобы с него не мог свернуть.
Хороших, преданных друзей,
По жизни с ними веселей.
И чтоб с тобой везде, всегда
В твоей судьбе любовь была.
Знай, племянник дорогой,
Что семья всегда с тобой!
***
Сегодня, в особенно важную дату,
Поздравить племянника буду я рада!
Хочу пожелать настроенья, веселья,
В учебе — терпенья, по жизни — везенья.
Чтоб вырос достойным, хорошим мужчиной,
Для предков чтоб был потрясающим сыном.
Чтоб всё, что задумал, скорей исполнялось.
Здоровья, удачи, чтоб всё получалось!
***
Взрослеешь, племянник, и быстро мужаешь,
И многое можешь, и многое знаешь.
Стал на год ты старше, стал на год ты лучше.
Сияешь, как солнца весеннего лучик.
Мечтай, к своей цели стремись непрестанно
И знания ты пополняй постоянно.
Будь умным и смелым, будь лучшим на свете.
Пусть солнце удачи всегда тебе светит!
Красивые поздравления с днём рождения племяннику в прозе
С днем рождения, мой любимый племянник! Ты занимаешь особое место в моем сердце, и я благодарю тебя за радость и любовь, которые ты привносишь в мою жизнь. Пусть твой путь будет благословлен успехом, любовью и изобилием. Знай, что ты способен достичь всего, чего задумал. Верь в себя и никогда не сдавайся. С днем рождения!
***
С днем рождения, дорогой племянник! Ты занимаешь особое место в моем сердце. Пусть этот твой день рождения станет началом замечательного года, наполненного любовью, успехом и удовлетворением.
***
С днем рождения, племяш! Желаю тебе добиться успеха во всём и ни в чём не нуждаться. Счастливым будь и успешным, любимым и нужным тем, кто дорог сердцу твоему! Пусть трудности, которые встретятся на пути, сделают тебя только сильнее и успешнее!
***
Моего племянника, мудрого не по годам, с днем рождения! Твой интеллект, любопытство и сострадание достойны восхищения. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждую минуту, проведенную с тобой. Пусть этот день рождения будет наполнен смехом, любовью и благословениями. Пусть новый год жизни принесет тебе бесконечные возможности, рост и реализацию всего, что ты задумал.
***
С днем рождения, племянник! Хочу пожелать тебе, как родному сыну, здоровья, удачи, везения и удачи во всех начинаниях. Пусть пути твои будут светлыми, друзья — настоящими и надежными. Желаю достичь больших высот, быть во всём самым лучшим и первым.
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Дорогой мой, с твоим днем тебя! Пусть будут все двери открыты перед тобой, всё задуманное с легкостью исполняется, все мечты воплотятся в реальность. Желаю тебе быть настойчивым и уверенным в правильности своих действий!
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Поздравляю тебя, мой любимый племянник. Всегда с теплотой думаю о тебе. Очень горжусь, что ты есть у меня. Всегда радуюсь твоим достижениям. Желаю тебе добиться любых высот. Наслаждайся жизнью. Пусть удача всегда, при любых обстоятельствах и везде тебя найдет. Будь здоров!
Поздравления любимому племяннику в открытках
Ранее "Телеграф" делился красивыми пожеланиями и открытками на день рождения племяннице. Подарите имениннице хорошее настроение.