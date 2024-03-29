З днем народження, племінник: найкращі вітання

Виберіть найкращий спосіб привітати близьку людину з днем народження

Племінники завжди займають особливе місце у серцях своїх тітоньок і дядьків. Тому в день народження племінника їм хочеться, щоб він відчув себе особливим та улюбленим. Ось чому просто сказати "З днем народження, улюблений племінник" недостатньо. Краще підібрати цікаве побажання для дорогого іменинника.

"Телеграф" склав добірку привітань з днем народження для племінника, які допоможуть передати йому ваше тепло, турботу, кохання та особливе ставлення.

Вітання племіннику на день народження у віршах

***

Любий племіннику, вітаю тебе!

Хай сонечко ніжно тебе обійме.

Здійсняться хай мрії,

Й все добре прийде.

Будь чемним і чесним,

Розумним й кмітливим.

Хай шлях твій життєвий

Буде щасливим.

***

Мій племінник дорогенький,

Будь завжди ти здоровенький.

Будь веселим, будь щасливим,

Також — добрим і кмітливим.

Хай життя буде цікавим,

Неймовірним та яскравим.

Хай збуваються надії,

Хай здійсняться твої мрії.

***

Племінник мій, нехай твоя дорога

Буде освітлена любов’ю і добром.

Нехай не зводять з розуму тривоги,

Частіше сонце заглядає у вікно.

Нехай підтримують хороші вірні друзі,

Дає наснагу і натхнення хай сім’я.

Тебе вітаю у сімейному я крузі,

Хай буде чарівним твоє життя!

***

Племіннику рідний, вітання прийми!

Удача та щастя хай стануть крильми,

До мрій заповітних тебе понесуть.

Нехай твої дні тільки в радості йдуть.

Нехай в день народження чутно твій сміх.

Бажаю досягнень великих та втіх.

Завзято і стрімко прямуй до мети,

Себе не втрачай, мій племіннику, ти.

***

Вітаю з народженням рідну кровинку!

Щоб була удача на вірнім шляху.

Щоб в цьому нелегкім житті поєдинку

Не знав ти не відчаю, ні страху.

Щоб була упевненість в завтрашнім дні.

За себе умів щоб завжди постояти.

Опертись ти можеш на плечі рідні,

Дозволь тебе міцно і щиро обняти!

***

Племінничку рідний, вітаю зі святом,

Здійснень та досягнень бажаю багато.

Нехай буде вірним кохання та друзі,

Щасливих подій у навчальному крузі!

Бажаю здоров’я, цікавих історій,

Світлої, вірної, кращої долі.

Нехай все здійсниться, чого забажаєш

І все буде так у житті, як вважаєш!

***

З днем народження, племінник!

Як швейцарський будь годинник,

Точний в діях, пунктуальний,

І ретельний, і старанний.

Докладай зусилля й розум,

Щоб наперекір всім грозам,

Став спочатку ти студентом,

Ну, а потім — президентом!

Красиві вітання з днем народження племіннику в прозі

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З днем народження, мій улюблений племінник! Ти займаєш особливе місце в моєму серці, і я дякую тобі за радість і любов, які ти приносиш у моє життя. Нехай твій шлях буде благословенний успіхом, любов’ю та достатком. Знай, що ти можеш досягти всього, що задумав. Вір у себе і ніколи не здавайся. З Днем народження!

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З днем народження, дорогий племіннику! Ти займаєш особливе місце у моєму серці. Нехай цей твій день народження стане початком чудового року, наповненого любов’ю, успіхом та задоволеннями.

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З днем народження, плем’яш! Бажаю тобі досягти успіху у всьому і нічого не потребувати. Щасливим будь і успішним, коханим і потрібним тим, хто дорогий серцю твоєму! Нехай труднощі, які зустрінуться на шляху, зроблять тебе тільки сильнішим та успішнішим!

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Мого племінника, мудрого не за роками, з днем народження! Твій інтелект, цікавість і співчуття гідні замилування. Ти приносиш стільки щастя в наше життя, і ми вдячні за кожну хвилину з тобою. Нехай цей день народження буде сповнений сміхом, любов’ю та благословеннями. Нехай новий рік життя принесе тобі нескінченні можливості, зростання та реалізацію всього, що ти задумав.

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З днем народження, племіннику! Хочу побажати тобі, як рідному синові, здоров’я, удачі, везіння та удачі у всіх починаннях. Нехай твої шляхи будуть світлими, друзі — справжніми та надійними. Бажаю досягти великих висот, бути у всьому найкращим і першим.

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Дорогий мій, з твоїм днем тебе! Нехай будуть усі двері відчинені перед тобою, все задумане з легкістю здійснюється, всі мрії втіляться у реальність. Бажаю тобі бути наполегливим та впевненим у правильності своїх дій!

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Вітаю тебе, мій улюблений племіннику. Завжди з теплотою думаю про тебе. Дуже пишаюся, що ти в мене є. Завжди тішуся твоїм досягненням. Бажаю тобі досягти будь-яких висот. Насолоджуйся життям. Нехай удача завжди, за будь-яких обставин і всюди тебе знайде. Будь здоров!

Привітання улюбленому племіннику у листівках

Красиве привітання племіннику

Поздоровлення для племінника на день народження

Листівка для улюбленого племінника з днем народження

Яскраве привітання племіннику на день народження

Листівка з днем народження

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