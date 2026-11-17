После употребления алкоголя он поддерживал обвинение по делу о краже и грабеже

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Прокурора Бучанской окружной прокуратуры Киевской области Игоря Касинюка решили уволить за употребление коньяка в помещении суда в рабочее время. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла такое решение 11 ноября, несмотря на его раскаяние и обещание не повторять содеянное.

"Телеграф", ссылаясь на решение комиссии, рассказывает об инциденте. Основанием для дисциплинарного производства стали события 19 января в Ирпеньском городском суде Киевской области.

Купил коньяк из-за похмелья и пошел на заседание

Около 16 часов судья обратилась к руководству Бучанской окружной прокуратуры с жалобой на поведение Касинюка. Выяснилось, что перед заседанием он употреблял алкоголь в комнате прокуроров в здании суда, а затем пошел поддерживать государственное обвинение.

Во время дисциплинарной проверки прокурор объяснил, что за два дня до этого был в гостях на дне рождения товарища. Празднование длилось два дня. Домой он вернулся ночью 19 января, а через несколько часов уже вышел на работу.

"В связи с плохим самочувствием, вызванным похмельем, пошел в ближайший магазин, купил две бутылки коньяка по 50 граммов, одну из которых выпил в течение следующих нескольких часов в помещении суда, в комнате прокуроров", – объяснил Касинюк.

По его словам, заседание началось в 15:30 и прошло без конфликтов с судьей. После него Касинюк вернулся в комнату прокуроров, где готовился к следующему заседанию и выпил остаток коньяка.

По словам Касинюка, одну бутылку он выпил до заседания, а остальной коньяк – после него Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

От освидетельствования отказался, а комиссия выбрала увольнение

После заседания на Касинюка составили административный протокол по части 1 статьи 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях – за пребывание в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную мораль. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с помощью алкотестера "Драгер" он отказался.

Камеры полицейских зафиксировали его невнятную и замедленную речь, неустойчивую походку, нелогичные поступки и резкие перепады настроения. На записях также было видно, как прокурор пытался избежать разговора с правоохранителями и своим руководителем.

Касинюк сообщил комиссии, что сделал выводы из своего неэтичного поведения, искренне раскаялся и извинился перед руководителем. Он заверил, что подобное больше не повторится.

КДКП квалифицировала его поступок как однократное грубое нарушение правил прокурорской этики. Комиссия пришла к выводу, что такие действия порочат звание прокурора и могут поставить под сомнение его объективность, беспристрастность и независимость, а также честность и неподкупность органов прокуратуры. Необходимым, достаточным и справедливым взысканием она признала увольнение с должности в органах прокуратуры.

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