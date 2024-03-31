С днем рождения, племянник: стихи для близкого родственника
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Выберите лучшее стихотворение для племянника
Когда дело доходит до празднования дня рождения племянника, хочется сделать больше, чем просто подарить игрушку или отправить обычную открытку. Тети и дяди всегда стремятся сделать праздник именинника незабываемым.
Поздравления с днем рождения племяннику — это больше, чем просто слова. Эти пожелания всегда имеют огромное значение.
Стихи с днем рождения племяннику однозначно выделят поздравление среди моря подарков и воздушных шаров. Именинник точно не останется равнодушен и порадуется такой форме пожеланий.
"Телеграф" собрал подборку, где вы можете найти тот самый стих на день рождения племяннику, который поможет передать вашу любовь и украсить праздник. Не исключено, что одно из этих поздравлений сделает вас самой крутой тетей или дядей в мире.
Стихи для племянника на день рождения
Мой племянник дорогой,
С днем рождения, родной!
Бодрым будь всегда, здоровым,
Позитивным и веселым!
Чтобы планы и мечты
Достигали высоты
И сбывались день за днем,
Неся праздники в твой дом!
Будь удачливым, строптивым
И везучим, перспективным,
Чтобы жизнь несла лишь счастье,
Без проблем, невзгод, ненастья.
***
С днем рождения, мой племянник.
Будь ты счастлив, дорогой.
Чтобы был здоровым самым,
Крепким, сильным, мой родной!
Чтоб сбывались все желания,
Планы, цели и мечты.
Будь всегда на позитиве,
Достигая высоты!
Были чтобы рядом мама,
Папа, вся твоя семья,
Никогда не предавали,
Были верными друзья!
Чтобы рос хорошим парнем,
Был успешным, деловым,
Смелым, добрым и веселым,
Модным, стильным и крутым!
***
Мой племянник дорогой,
Я желаю всей душой,
Чтобы ты счастливым был
И в большом достатке жил!
Будь здоровым, самым сильным,
Самым смелым, модным, стильным,
Ярким парнем молодым,
В миг тревоги — боевым!
Чтоб желания и мечты
Были вечно там, где ты,
Исполнялись вновь и вновь,
Даря радость и любовь!
***
Желаю в жизни все иметь
И быть решительным и смелым.
Чтоб ни о чем не сожалеть
И добиваться любых целей.
Здоровым будь и полным сил,
Иди к мечте своей навстречу.
Чтоб Ангел рядом был, хранил,
Ведь ты чудесный человечек.
Еще, племянник, я желаю,
Чтобы любим был и любил.
И от души я поздравляю,
Хочу счастливым чтобы был.
Поздравления с днем рождения в стихах племяннику
С днем рождения, племянник!
Счастья, радости, успеха!
Жизнь пускай тебе подарит
Больше поводов для смеха.
Добивайся своих целей,
Будь здоров, живи в достатке.
Открывай удаче двери,
Пусть все в жизни будет гладко!
***
Смотрю на тебя и одно понимаю,
Как быстро проходят года.
Племянник родной, я тебя поздравляю,
Пусть ярко сияет звезда!
Цени каждый миг, дорожи самым лучшим,
Спеши очень много успеть.
И пусть не сгущаются хмурые тучи,
А хочется весело петь!
Пусть праздник рождения исполнит желания,
Успей много их загадать.
И помни, что в жизни имеешь призвание —
Ценить, дорожить, уважать!
***
С днем рождения, племянник!
Улыбайся, веселись.
Пусть спокойной и приятной,
Доброй, мирной будет жизнь.
Пусть найдется в ней местечко
Для родных, друзей, любви.
Все мечты, что прячешь в сердце,
Наяву осуществи!
Пусть удача не покинет,
И успех тебя найдет,
Пусть тебя большое счастье
В этой долгой жизни ждет!
***
Желаю быть сильным и смелым, конечно,
Здоровым, а также во всем быть успешным.
Уметь за себя постоять в любом споре,
Но ясность ума сохранять и в задоре!
Уметь разрешать все конфликты словесно,
Быть в меру открытым, но полностью честным.
А также пусть все, кто тебя окружает,
Любят тебя и всегда уважают!
Желаю тебе никогда не сдаваться,
Тогда у тебя будет все получаться.
И пусть тогда все, чего хочешь добиться,
С тобою как можно скорее случится!
***
Быть мужчиной сильным, смелым,
Умным, добрым и умелым,
Всех достичь тебе вершин
Я желаю от души.
Пусть в жизни будет легкий путь,
Чтобы с него не мог свернуть.
Хороших, преданных друзей,
По жизни с ними веселей.
И чтоб с тобой везде, всегда
В твоей судьбе любовь была.
Знай, племянник дорогой,
Что семья всегда с тобой!
***
Сегодня праздник у тебя,
Спешит поздравить вся семья.
Друзья, знакомые, родные
Шлют комплименты золотые!
Подарки, теплые слова —
Все это только для тебя,
Чтоб ты счастливым был, родной,
Племянник славный, дорогой!
Пусть сбудутся твои мечты,
И все, что только хочешь ты,
Здоровье крепким будет пусть,
И стороной обходит грусть!
Ранее "Телеграф" делился картинками, которые можно отправить в качестве благодарности за поздравление. Подарите своим близким приятные эмоции.