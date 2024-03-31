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С днем рождения, племянник: стихи для близкого родственника

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Стих сделает праздник красочнее
Стих сделает праздник красочнее. Фото Telegraf

Выберите лучшее стихотворение для племянника

Когда дело доходит до празднования дня рождения племянника, хочется сделать больше, чем просто подарить игрушку или отправить обычную открытку. Тети и дяди всегда стремятся сделать праздник именинника незабываемым.

Поздравления с днем рождения племяннику — это больше, чем просто слова. Эти пожелания всегда имеют огромное значение.

Стихи с днем рождения племяннику однозначно выделят поздравление среди моря подарков и воздушных шаров. Именинник точно не останется равнодушен и порадуется такой форме пожеланий.

"Телеграф" собрал подборку, где вы можете найти тот самый стих на день рождения племяннику, который поможет передать вашу любовь и украсить праздник. Не исключено, что одно из этих поздравлений сделает вас самой крутой тетей или дядей в мире.

Стихи для племянника на день рождения

Мой племянник дорогой,

С днем рождения, родной!

Бодрым будь всегда, здоровым,

Позитивным и веселым!

Чтобы планы и мечты

Достигали высоты

И сбывались день за днем,

Неся праздники в твой дом!

Будь удачливым, строптивым

И везучим, перспективным,

Чтобы жизнь несла лишь счастье,

Без проблем, невзгод, ненастья.

***

С днем рождения, мой племянник.

Будь ты счастлив, дорогой.

Чтобы был здоровым самым,

Крепким, сильным, мой родной!

Чтоб сбывались все желания,

Планы, цели и мечты.

Будь всегда на позитиве,

Достигая высоты!

Были чтобы рядом мама,

Папа, вся твоя семья,

Никогда не предавали,

Были верными друзья!

Чтобы рос хорошим парнем,

Был успешным, деловым,

Смелым, добрым и веселым,

Модным, стильным и крутым!

***

Мой племянник дорогой,

Я желаю всей душой,

Чтобы ты счастливым был

И в большом достатке жил!

Будь здоровым, самым сильным,

Самым смелым, модным, стильным,

Ярким парнем молодым,

В миг тревоги — боевым!

Чтоб желания и мечты

Были вечно там, где ты,

Исполнялись вновь и вновь,

Даря радость и любовь!

***

Желаю в жизни все иметь

И быть решительным и смелым.

Чтоб ни о чем не сожалеть

И добиваться любых целей.

Здоровым будь и полным сил,

Иди к мечте своей навстречу.

Чтоб Ангел рядом был, хранил,

Ведь ты чудесный человечек.

Еще, племянник, я желаю,

Чтобы любим был и любил.

И от души я поздравляю,

Хочу счастливым чтобы был.

Поздравления с днем рождения в стихах племяннику

С днем рождения, племянник!

Счастья, радости, успеха!

Жизнь пускай тебе подарит

Больше поводов для смеха.

Добивайся своих целей,

Будь здоров, живи в достатке.

Открывай удаче двери,

Пусть все в жизни будет гладко!

***

Смотрю на тебя и одно понимаю,

Как быстро проходят года.

Племянник родной, я тебя поздравляю,

Пусть ярко сияет звезда!

Цени каждый миг, дорожи самым лучшим,

Спеши очень много успеть.

И пусть не сгущаются хмурые тучи,

А хочется весело петь!

Пусть праздник рождения исполнит желания,

Успей много их загадать.

И помни, что в жизни имеешь призвание —

Ценить, дорожить, уважать!

***

С днем рождения, племянник!

Улыбайся, веселись.

Пусть спокойной и приятной,

Доброй, мирной будет жизнь.

Пусть найдется в ней местечко

Для родных, друзей, любви.

Все мечты, что прячешь в сердце,

Наяву осуществи!

Пусть удача не покинет,

И успех тебя найдет,

Пусть тебя большое счастье

В этой долгой жизни ждет!

***

Желаю быть сильным и смелым, конечно,

Здоровым, а также во всем быть успешным.

Уметь за себя постоять в любом споре,

Но ясность ума сохранять и в задоре!

Уметь разрешать все конфликты словесно,

Быть в меру открытым, но полностью честным.

А также пусть все, кто тебя окружает,

Любят тебя и всегда уважают!

Желаю тебе никогда не сдаваться,

Тогда у тебя будет все получаться.

И пусть тогда все, чего хочешь добиться,

С тобою как можно скорее случится!

***

Быть мужчиной сильным, смелым,

Умным, добрым и умелым,

Всех достичь тебе вершин

Я желаю от души.

Пусть в жизни будет легкий путь,

Чтобы с него не мог свернуть.

Хороших, преданных друзей,

По жизни с ними веселей.

И чтоб с тобой везде, всегда

В твоей судьбе любовь была.

Знай, племянник дорогой,

Что семья всегда с тобой!

***

Сегодня праздник у тебя,

Спешит поздравить вся семья.

Друзья, знакомые, родные

Шлют комплименты золотые!

Подарки, теплые слова —

Все это только для тебя,

Чтоб ты счастливым был, родной,

Племянник славный, дорогой!

Пусть сбудутся твои мечты,

И все, что только хочешь ты,

Здоровье крепким будет пусть,

И стороной обходит грусть!

Ранее "Телеграф" делился картинками, которые можно отправить в качестве благодарности за поздравление. Подарите своим близким приятные эмоции.

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#Стихи #Поздравления #С Днем рождения