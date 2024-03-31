С днем рождения, племянник: стихи для близкого родственника

Выберите лучшее стихотворение для племянника

Когда дело доходит до празднования дня рождения племянника, хочется сделать больше, чем просто подарить игрушку или отправить обычную открытку. Тети и дяди всегда стремятся сделать праздник именинника незабываемым.

Поздравления с днем рождения племяннику — это больше, чем просто слова. Эти пожелания всегда имеют огромное значение.

Стихи с днем рождения племяннику однозначно выделят поздравление среди моря подарков и воздушных шаров. Именинник точно не останется равнодушен и порадуется такой форме пожеланий.

"Телеграф" собрал подборку, где вы можете найти тот самый стих на день рождения племяннику, который поможет передать вашу любовь и украсить праздник. Не исключено, что одно из этих поздравлений сделает вас самой крутой тетей или дядей в мире.

Стихи для племянника на день рождения

Мой племянник дорогой,

С днем рождения, родной!

Бодрым будь всегда, здоровым,

Позитивным и веселым!

Чтобы планы и мечты

Достигали высоты

И сбывались день за днем,

Неся праздники в твой дом!

Будь удачливым, строптивым

И везучим, перспективным,

Чтобы жизнь несла лишь счастье,

Без проблем, невзгод, ненастья.

***

С днем рождения, мой племянник.

Будь ты счастлив, дорогой.

Чтобы был здоровым самым,

Крепким, сильным, мой родной!

Чтоб сбывались все желания,

Планы, цели и мечты.

Будь всегда на позитиве,

Достигая высоты!

Были чтобы рядом мама,

Папа, вся твоя семья,

Никогда не предавали,

Были верными друзья!

Чтобы рос хорошим парнем,

Был успешным, деловым,

Смелым, добрым и веселым,

Модным, стильным и крутым!

***

Мой племянник дорогой,

Я желаю всей душой,

Чтобы ты счастливым был

И в большом достатке жил!

Будь здоровым, самым сильным,

Самым смелым, модным, стильным,

Ярким парнем молодым,

В миг тревоги — боевым!

Чтоб желания и мечты

Были вечно там, где ты,

Исполнялись вновь и вновь,

Даря радость и любовь!

***

Желаю в жизни все иметь

И быть решительным и смелым.

Чтоб ни о чем не сожалеть

И добиваться любых целей.

Здоровым будь и полным сил,

Иди к мечте своей навстречу.

Чтоб Ангел рядом был, хранил,

Ведь ты чудесный человечек.

Еще, племянник, я желаю,

Чтобы любим был и любил.

И от души я поздравляю,

Хочу счастливым чтобы был.

Поздравления с днем рождения в стихах племяннику

С днем рождения, племянник!

Счастья, радости, успеха!

Жизнь пускай тебе подарит

Больше поводов для смеха.

Добивайся своих целей,

Будь здоров, живи в достатке.

Открывай удаче двери,

Пусть все в жизни будет гладко!

***

Смотрю на тебя и одно понимаю,

Как быстро проходят года.

Племянник родной, я тебя поздравляю,

Пусть ярко сияет звезда!

Цени каждый миг, дорожи самым лучшим,

Спеши очень много успеть.

И пусть не сгущаются хмурые тучи,

А хочется весело петь!

Пусть праздник рождения исполнит желания,

Успей много их загадать.

И помни, что в жизни имеешь призвание —

Ценить, дорожить, уважать!

***

С днем рождения, племянник!

Улыбайся, веселись.

Пусть спокойной и приятной,

Доброй, мирной будет жизнь.

Пусть найдется в ней местечко

Для родных, друзей, любви.

Все мечты, что прячешь в сердце,

Наяву осуществи!

Пусть удача не покинет,

И успех тебя найдет,

Пусть тебя большое счастье

В этой долгой жизни ждет!

***

Желаю быть сильным и смелым, конечно,

Здоровым, а также во всем быть успешным.

Уметь за себя постоять в любом споре,

Но ясность ума сохранять и в задоре!

Уметь разрешать все конфликты словесно,

Быть в меру открытым, но полностью честным.

А также пусть все, кто тебя окружает,

Любят тебя и всегда уважают!

Желаю тебе никогда не сдаваться,

Тогда у тебя будет все получаться.

И пусть тогда все, чего хочешь добиться,

С тобою как можно скорее случится!

***

Быть мужчиной сильным, смелым,

Умным, добрым и умелым,

Всех достичь тебе вершин

Я желаю от души.

Пусть в жизни будет легкий путь,

Чтобы с него не мог свернуть.

Хороших, преданных друзей,

По жизни с ними веселей.

И чтоб с тобой везде, всегда

В твоей судьбе любовь была.

Знай, племянник дорогой,

Что семья всегда с тобой!

***

Сегодня праздник у тебя,

Спешит поздравить вся семья.

Друзья, знакомые, родные

Шлют комплименты золотые!

Подарки, теплые слова —

Все это только для тебя,

Чтоб ты счастливым был, родной,

Племянник славный, дорогой!

Пусть сбудутся твои мечты,

И все, что только хочешь ты,

Здоровье крепким будет пусть,

И стороной обходит грусть!

Ранее "Телеграф" делился картинками, которые можно отправить в качестве благодарности за поздравление. Подарите своим близким приятные эмоции.