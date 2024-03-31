З днем народження, племінник: вірші для близького родича

Виберіть найкращий вірш для племінника

Коли доходить до святкування дня народження племінника, хочеться зробити більше, ніж просто подарувати іграшку або відправити звичайну листівку. Тітки та дядьки завжди прагнуть зробити свято іменинника незабутнім.

Привітання з днем народження племіннику — це більше, ніж слова. Ці побажання мають величезне значення.

Вірші з днем народження племіннику однозначно виділять вітання серед моря подарунків та повітряних куль. Іменинник точно не залишиться байдужим і порадіє такій формі побажань.

"Телеграф" зібрав добірку, де ви можете знайти той самий вірш на день народження племіннику, який допоможе передати вашу любов та прикрасити свято. Не виключено, що одне з цих побажань зробить вас найкрутішою тіткою чи дядьком у світі.

Вірші для племінника на день народження

Любий племіннику, вітаю тебе!

Хай сонечко ніжно тебе обійме.

Здійсняться хай мрії,

Й все добре прийде.

Будь чемним і чесним,

Розумним й кмітливим.

Хай шлях твій життєвий

Буде щасливим.

***

З днем народження вітаю,

Мій племінник дорогий,

Я бажаю, щоб був сильним,

Шлях долав уперто свій.

Ставив цілі, був натхненним,

Щоб завжди перемагав

І для почуттів лиш чесних

Своє серце відкривав.

***

Племінник, зі святом вітаю сердечно.

Хай будуть дарунки круті та доречні.

Шалених емоцій тобі й почуттів.

Бажаю, щоб стався великий прорив!

Хай успіхи йдуть один за одним,

Хай буде квартира своя або дім,

Щоб міг ти створити щасливу сім’ю

І мрію здійснив заповітну свою!

***

З днем народження сьогодні

Я племінника вітаю.

Щастя, радості, удачі

У житті тобі бажаю.

Щоби мрії твої тихі

Повсякчас тобі збувались.

Щоб любов і вічний успіх

В твоїй долі світлій слались.

***

Живи та веселись,

Ніколи не журись.

Час життєвий не втрачай,

Спокій завжди зберігай.

Не сумуй і не гнівися —

Не для цього ти родився.

З проблемами мужньо справляйся

Та рідних не цурайся.

***

Племіннику, любий, вітаю,

Сил, натхнення та щастя бажаю.

Щоб друзі й рідні допомагали,

Зорі для тебе на небі сіяли.

Хай на серці печаль не лежить,

Життя вирує та радує мить.

Щоб емоцій позитивних не бракувало,

Сонце промінці в твоє вікно посилало.

Вітання з днем народження у віршах племіннику

Любий мій племінничку,

З святом я вітаю.

Гарних днів тобі в житті

Від душі бажаю!

Досягай всього собі,

Про що серце мріє.

Добрих друзів на шляху,

Душу що зігріють!

Лише бажаних подій,

Та висот великих.

Я бажаю, щоб за нас

Краще жили діти!

***

Хай цей день дарує свято,

Відсвяткуй його завзято.

Ти здійсни усі бажання,

Від всіх прийми привітання.

Завжди ти здоровим будь,

Гарну освіту здобудь.

Будь чемним, вірним і сміливим,

Таким, як є ти — особливим!

***

Вітаю сьогодні тебе,

Хай день весело промайне.

Хай збуваються мрії всі,

Таємні прохання твої.

Хай друзі тебе вітають,

Всього найкращого бажають.

А ти — радій, сяй і співай,

Про все погане забувай.

***

Племіннику, зі святом!

День народження — це важливо!

Щастя бажаю багато

І завжди будь вродливим.

Хай веде тебе по життю

Доля дорогою не складною.

Дозволь я тебе обійму

Завжди лишайся собою.

***

Племінника вітаю я зі святом,

З чарівним днем народження твоїм.

Досягнень буде в тебе хай багато,

І перспектив, і позитивних змін.

Хай зустрічаються тобі хороші люди

На довгому життєвому шляху.

Хай успіх, щастя і удача буде,

Й перемагатимеш у будь-якім бою!

***

Мій племіннику рідний і любий,

З днем чудовим вже час привітать.

Моє сонечко, котику милий,

Хочу гарних я слів побажать.

Щоб ти виріс і мужнім, і сильним,

І щоб посмішка щира твоя

Завжди сяяла славно і вільно,

Дарувала нам радість життя.

Оченята щоб не хвилювались,

А в душі щоби грали пісні.

І щоб бажаного ти добився,

А проблем не було взагалі.

Раніше "Телеграф" ділився картинками, які можна відправити як подяку за привітання. Подаруйте своїм близьким приємні емоції.