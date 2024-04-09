Поздравление с днем рождения племяннику: прикольные пожелания в стихах, прозе и открытки
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Выберите способ порадовать племянника в его день рождения
В день рождения хочется особенно порадовать своего племянника. Это можно легко сделать с помощью подарка. Но не менее ценным будет прикольное поздравление племяннику. Стих, проза, или открытка зарядят именинника позитивом.
А еще прикольное поздравление с днём рождения племяннику запомнится надолго. Потому что будет особенным среди массы традиционных пожеланий.
Если вы ищете прикольное поздравление для ребенка своего брата или сестры, ознакомьтесь с этой подборкой от "Телеграфа". Здесь вы сможете выбрать особенные пожелания и открытки для именинника.
Прикольные поздравления с днем рождения племяннику в стихах
Вырос, словно на дрожжах,
Всем на зависть, просто "ах!",
Ты племянник — загляденье,
Для девчонок, как варенье!
Сладкой жизни, интересной,
Чтоб нашлось в ней много места
Для веселья, для любви,
И конечно, для мечты!
***
В мире ты один такой
Сногсшибательно красивый!
Будь здоров, племянник мой,
И живи судьбой счастливой!
Чтоб машины в гараже —
Только самых лучших брендов.
Чтоб на каждом вираже
В жизни ждали лишь победы!
***
С днем рождения, племянник!
Никогда не унывай.
И от жизни только пряник,
Обойдя кнуты, хватай.
И с везением привычно
Дружбу крепкую води,
Много фактов чтоб отличных
Ожидало впереди!
***
С днем рождения, племяш!
Будь безудержно везучим,
Чтоб в душе царил кураж,
Жизнь друзей дарила лучших!
Пожелаю, чтоб поймал
Золотую чудо-рыбку
И от радости сиял,
Надев яркую улыбку!
Чтобы было в жизни всё —
От машин до яхты личной,
Чтоб хранил твой в банке счет
Денег капитал приличный!
***
Лучший племянник на свете,
Настал день рождения твой,
Пусть солнце тебе ярче светит,
Успехи примчатся гурьбой!
Для смеха пусть повод найдётся
Во всех наступающих днях,
Удача тебе улыбнётся,
И будет избыток в друзьях!
Поздравления с днем рождения племянника с приколом в прозе
***
Дорогой племяш! Желаю, чтобы твои жизненные паруса были наполнены всегда теплым попутным ветром и несли тебя только вперед, в счастливое и светлое будущее. Будь всегда ответственным и мудрым капитаном своей собственной жизни. Верно командуй, правильно принимай решения и неизменно кружи головы женщинам. С днем рождения!
***
С днем рождения, племянник! Желаю не делать из мухи слона и никогда не киснуть. Желаю всегда держать нос по ветру удачи и удобно пристраивать в этой жизни свою пятую точку. А еще желаю тебе быть мастером любовных дел и чемпионом по успехам!
***
Не буду желать ничего хорошего, только лучшего: успехов в делах, здоровья в семье, сердца, полного любви, глаз, светящихся от счастья, новых открытий, самых приятных эмоций. Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником. С днем рождения, дорогой племянник!
***
Поздравляю с днем рождения! Желаю в жизни крепких обнимашек и сладких целовашек, проблем мелких, как букашки и крепких нервов, как фисташки, нежного поля души в ромашках и полного отсутствия нехороших людей.
***
Желаю тебе в день рождения кучу всего. И пусть в этой куче будет, богатство, счастье, удача, добро. Еще желаю тебе лопату, чтобы грести в эту кучу постоянно все больше и больше житейских благ и полезных приобретений. И друзей тебе верных побольше, чтобы поддерживали тебя в трудных жизненных ситуациях и в шумных веселых застольях.
***
В этот день желаю тебе, чтобы в сердце всегда была весна, в глазах никогда не было грусти. Желаю везения во всех делах. Пусть от денег пухнет карман, каждый день будет наполнен оптимизмом и счастьем, а каждая ночь — любовью. Пусть здоровье с каждым годом только прибавляется. С днем рождения, любимый племянник!
Прикольные открытки с днем рождения племяннику
Ранее "Телеграф" публиковал подборку картинок, которыми можно выразить благодарность за поздравления. Окажите знак внимания человеку, который не забыл и поздравил вас с важным событием.