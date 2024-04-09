Поздравление с днем рождения племяннику: прикольные пожелания в стихах, прозе и открытки

Выберите способ порадовать племянника в его день рождения

В день рождения хочется особенно порадовать своего племянника. Это можно легко сделать с помощью подарка. Но не менее ценным будет прикольное поздравление племяннику. Стих, проза, или открытка зарядят именинника позитивом.

А еще прикольное поздравление с днём рождения племяннику запомнится надолго. Потому что будет особенным среди массы традиционных пожеланий.

Если вы ищете прикольное поздравление для ребенка своего брата или сестры, ознакомьтесь с этой подборкой от "Телеграфа". Здесь вы сможете выбрать особенные пожелания и открытки для именинника.

Прикольные поздравления с днем рождения племяннику в стихах

Вырос, словно на дрожжах,

Всем на зависть, просто "ах!",

Ты племянник — загляденье,

Для девчонок, как варенье!

Сладкой жизни, интересной,

Чтоб нашлось в ней много места

Для веселья, для любви,

И конечно, для мечты!

***

В мире ты один такой

Сногсшибательно красивый!

Будь здоров, племянник мой,

И живи судьбой счастливой!

Чтоб машины в гараже —

Только самых лучших брендов.

Чтоб на каждом вираже

В жизни ждали лишь победы!

***

С днем рождения, племянник!

Никогда не унывай.

И от жизни только пряник,

Обойдя кнуты, хватай.

И с везением привычно

Дружбу крепкую води,

Много фактов чтоб отличных

Ожидало впереди!

***

С днем рождения, племяш!

Будь безудержно везучим,

Чтоб в душе царил кураж,

Жизнь друзей дарила лучших!

Пожелаю, чтоб поймал

Золотую чудо-рыбку

И от радости сиял,

Надев яркую улыбку!

Чтобы было в жизни всё —

От машин до яхты личной,

Чтоб хранил твой в банке счет

Денег капитал приличный!

***

Лучший племянник на свете,

Настал день рождения твой,

Пусть солнце тебе ярче светит,

Успехи примчатся гурьбой!

Для смеха пусть повод найдётся

Во всех наступающих днях,

Удача тебе улыбнётся,

И будет избыток в друзьях!

Поздравления с днем рождения племянника с приколом в прозе

***

Дорогой племяш! Желаю, чтобы твои жизненные паруса были наполнены всегда теплым попутным ветром и несли тебя только вперед, в счастливое и светлое будущее. Будь всегда ответственным и мудрым капитаном своей собственной жизни. Верно командуй, правильно принимай решения и неизменно кружи головы женщинам. С днем рождения!

***

С днем рождения, племянник! Желаю не делать из мухи слона и никогда не киснуть. Желаю всегда держать нос по ветру удачи и удобно пристраивать в этой жизни свою пятую точку. А еще желаю тебе быть мастером любовных дел и чемпионом по успехам!

***

Не буду желать ничего хорошего, только лучшего: успехов в делах, здоровья в семье, сердца, полного любви, глаз, светящихся от счастья, новых открытий, самых приятных эмоций. Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником. С днем рождения, дорогой племянник!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю в жизни крепких обнимашек и сладких целовашек, проблем мелких, как букашки и крепких нервов, как фисташки, нежного поля души в ромашках и полного отсутствия нехороших людей.

***

Желаю тебе в день рождения кучу всего. И пусть в этой куче будет, богатство, счастье, удача, добро. Еще желаю тебе лопату, чтобы грести в эту кучу постоянно все больше и больше житейских благ и полезных приобретений. И друзей тебе верных побольше, чтобы поддерживали тебя в трудных жизненных ситуациях и в шумных веселых застольях.

***

В этот день желаю тебе, чтобы в сердце всегда была весна, в глазах никогда не было грусти. Желаю везения во всех делах. Пусть от денег пухнет карман, каждый день будет наполнен оптимизмом и счастьем, а каждая ночь — любовью. Пусть здоровье с каждым годом только прибавляется. С днем рождения, любимый племянник!

Прикольные открытки с днем рождения племяннику

Прикольная открытка с днем рождения племяннику

С днем рождения племяннику прикольная открытка

Открытка с пожеланиями племяннику

С днем рождения племяннику

Ранее "Телеграф" публиковал подборку картинок, которыми можно выразить благодарность за поздравления. Окажите знак внимания человеку, который не забыл и поздравил вас с важным событием.