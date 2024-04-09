Привітання з днем народження племіннику: прикольні побажання у віршах та прозі, листівки

Виберіть спосіб порадувати племінника у його день народження

У день народження хочеться особливо порадувати свого племінника. Це можна зробити за допомогою подарунка. Але не менш цінним буде прикольне привітання племіннику. Вірш, проза чи листівка зарядять іменинника позитивом.

А ще прикольне привітання з днем народження племіннику запам’ятається надовго. Тому що буде особливим серед багатьох традиційних побажань.

Якщо ви шукаєте прикольне привітання для дитини свого брата чи сестри, ознайомтеся з цією добіркою від "Телеграфа". Тут ви зможете вибрати особливі побажання та листівки для іменинника.

Прикольні вітання з днем народження племіннику у віршах

Лови від мене привітання.

Нехай здійсняються бажання,

Хай настрій твій веселим буде,

А грошенят нехай прибуде!

У день народження ти свій

Живи, радій і, звісно, мрій!

Нехай усе, що ти бажаєш,

Що особливим ти вважаєш,

Лише за помахом руки

Здійсниться вмить, і всі роки

Нехай приносять тобі радість.

Живи щасливо — всім на заздрість!

***

Бажаю, щоб завжди ОГО-ГО!

Життя прожить без ОХО-ХО!

Ще й трішки АХ. Та й краплю УХ.

Події − щоб захоплювало дух.

Звичайно, щоб було і ВАУ!

А ФУ було ну зовсім мало.

Щоб інколи траплялось — ОЦЕ ТАК!

Щоб був у власності літак.

НЕ МОЖЕ БУТИ! — це реально,

ТА НУ ЙОГО! — лиш віртуально,

ОГО! — щоб часто дивувало,

НУ ВСЕ, КАПЕЦЬ! — не зачіпало.

***

День народження настав.

Не лови сьогодні гав,

Загадай усі бажання,

Хай здійсняться вже до рання!

Благ всіляких, та побільше!

Жити краще, жити вільно,

Мати всі на світі змоги

Та відкриті всі дороги!

***

З чудовим святом я вітаю!

Життя люксового бажаю:

Ікри червоної, хамону,

Відпочивати за кордоном,

"Роллс-ройсів", "Тесел" і айфонів,

Доходів нескінчених море,

Здоров`я, радості та сміху —

Усього, що приносить втіху.

***

Енну кількість років назад,

Чи то в жару, чи то в снігопад.

Хтось у колиску поклав дитину,

Котра зросла у прекрасну людину.

Сьогодні в цієї людини свято,

Тож я побажаю їй щастя багато.

Сміливо ступай по своєму шляху

І щиро радій житті всьому.

Поздоровлення з днем народження племінника з приколом у прозі

***

Дорогий плем’яш! Бажаю, щоб твої життєві вітрила були завжди наповнені теплим попутним вітром і несли тебе тільки вперед, у щасливе та світле майбутнє. Будь завжди відповідальним та мудрим капітаном свого власного життя. Правильно командуй, правильно приймай рішення і незмінно памороч голови жінкам. З Днем народження!

***

З днем народження, племіннику! Бажаю не робити з мухи слона. Бажаю завжди тримати ніс за вітром удачі й зручно влаштовувати в цьому житті свою п’яту точку. А ще бажаю тобі бути майстром любовних справ та чемпіоном з успіхів!

***

Не бажатиму нічого хорошого, тільки кращого: успіхів у справах, здоров’я в сім’ї, серця, повного кохання, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найприємніших емоцій. Нехай усе твоє життя буде суцільним святом. З днем народження, дорогий племіннику!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю в житті міцних обіймашок і солодких поцілунків, проблем дрібних, як комашки та міцних нервів, як фісташки, ніжного поля душі в ромашках та повної відсутності поганих людей.

***

Бажаю тобі в день народження купу всього. І нехай у цій купі буде багатство, щастя, удача, добро. Ще бажаю тобі лопату, щоб веслувати в цю купу постійно все більше і більше життєвих благ та корисних надбань. І друзів тобі більш вірних, щоб підтримували тебе у важких життєвих ситуаціях і в галасливих веселих застіллях.

***

Цього дня бажаю тобі, щоб у серці завжди була весна, в очах ніколи не було смутку. Бажаю везіння у всіх справах. Нехай від грошей пухне кишеня, кожен день буде наповнений оптимізмом та щастям, а кожна ніч — коханням. Нехай здоров’я з кожним роком лише додається. З днем народження, улюблений племінник!

Прикольні листівки з днем народження племінника

Прикольна листівка з днем народження племінника

З днем народження племіннику прикольна листівка

Листівка з побажаннями племіннику

Листівка з днем народження племіннику

Раніше "Телеграф" публікував добірку картинок, якими можна висловити подяку за вітання. Зробіть знак уваги людині, яка не забула і привітала вас з важливою подією.