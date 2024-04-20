С днем рождения, кум: прикольные поздравления и открытки
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Прикольные поздравления с днем рождения сделают праздник кума ярче
На роль кума обычно выбирают самого лучшего друга. Это человек, с которым связывает множество событий, одинаковые взгляды на жизнь и конечно же чувство юмора.
Накануне дня рождения кума может возникнуть вопрос — что же ему пожелать. Если традиционные слова и помпезные стихи надоели, выберите куму прикольное поздравление. Смешной стих или проза точно поднимут имениннику настроение.
Прикольные поздравления куму с днём рождения своими словами
Поздравляю с днем рождения любимого крестного отца! Для меня это долгожданный день, всегда отмеченный в моем календаре, и сегодня я счастлив больше всех, видя бесчисленные подарки и пожелания в твой адрес. Ты стал старше еще на один год, и мне не терпится узнать секрет, с помощью которого ты с годами молодеешь и хорошеешь. С днем рождения, крестный отец, я так тебя люблю!
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С днем рождения, мой кум. Желаю тебе, дорогой, не пахать, как лошадь, а порхать, как мотылек, только крылышки свои не обжигай. Кум, будь сам себе режиссером, живи по своим правилам и время от времени сам же их нарушай. Желаю тебе всегда иметь в арсенале здоровье, силы, удачу и уверенность!
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Дорогой кум, поздравляю тебя с еще одним годом старения! Пусть не будет седых волос на твоей голове, пусть твой звонкий голос не хрипнет! А если бес и ударит тебя в ребро, то дай ему сдачи, садись в свой кабриолет и езжай в жаркие страны катать красоток в бикини! Веселого дня рождения!
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Кум, будь как вареник в масле и сметане. Будь счастлив, нужен и спокоен! Будь здоров, богат душой и не нуждайся в деньгах. Будь красив, востребован, улыбчив, силен в любой затее и мысли. Счастья и благополучия тебе!
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С днем рожденья, кум! Желаю чувствовать себя реальным пацаном по жизни, балдеть каждый день и не напрягаться без лишнего повода. В общем, пусть в портмоне водится много денежных купюр, пусть окружают тебя милые красотки, пусть "Успех" будет твоим вторым именем, пусть все всегда у тебя будет на мази!
Ржачное поздравление куму в прозе
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Дорогой кум, поздравляю тебя с днем рождения! Хочу пожелать очень важные вещи: чтобы кое-что всегда стояло, что-то поднималось, когда это необходимо, и всегда пробуждалось желание к тем вещам, которые у тебя постоянно на уме. Если остались сомнения, то объясню. Пусть всегда стоит хвост пистолетом, чтобы совершать всё задуманное. Пусть поднимается настроение, а пробуждается желание счастливо и благополучно жить!
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С днем рождения, кум! Пусть не стреляет холостыми пушка, пусть здоровье будет как крепкий ром, пусть руки обнимают талию любимой женщины и никогда не отпускают своей удачи. Пусть не утихают в жизни бури страсти и эмоций, а паровоз судьбы несет тебя к успеху и шальному счастью!
Поздравления куму с днем рождения прикольные в стихах
Желаю куму жизни сладкой,
В делах везенья и порядка,
Чтоб деньги пачками считал
И никогда не унывал!
Чтоб в гараже стоял роллс-ройс,
И всё желанное сбылось,
И каждый день, как карнавал,
Фонтан веселья доставлял!
***
С днем рожденья поздравляю
От души, мой добрый кум.
Голова пускай не пухнет
От унылых, важных дум.
Пусть все планы воплотятся.
Пусть во всём тебе везет,
Этот год пускай удачу
И богатство принесет.
***
Кум, говорят, у тебя день рождения!
Что пожелать тебе в праздник такой?
В погоне за счастьем большого везения,
И деньги текли чтоб бескрайней рекой!
Чтоб ты в ФСБ имел связи серьёзные,
Каждый вопрос по щелчку лишь решал,
Мечты пусть исполнит твои небо звёздное,
От жизни чтоб ты только кайф получал!
***
Кум! Пусть этот день рождения
К процветанию дверь отроет,
Даст тебе мешок везения
И удачей всё покроет.
Ожидают пусть победы
В каждом деле ежечасно,
Ликование ходит следом,
А на шею сядет счастье!
***
С днем рожденья, куманёк,
Дорогой ты мой мужчина,
Дарит пусть каждый денёк
Только к радости причины!
Деньги лезут пусть в карман,
Ждёт билет на пляж лазурный,
Чтоб ты был от счастья пьян,
В сфере преуспел амурной!
Пусть удача навсегда
Станет спутницей надёжной,
И несут тебе года
Всё, о чём мечтать лишь можно!
***
С днем рождения тебя, кум!
Я тебе желаю счастья,
Важных дел и крупных сумм,
И огромного богатства.
Развлекайся, веселись,
И бери от жизни больше,
И всегда собой гордись,
Чтоб идти к мечте упорно!
Поздравления с днем рождения куму: прикольные открытки
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения брату. Порадуйте близкого человека в его особенный день.