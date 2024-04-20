С днем рождения, кум: прикольные поздравления и открытки

Прикольные поздравления с днем рождения сделают праздник кума ярче

На роль кума обычно выбирают самого лучшего друга. Это человек, с которым связывает множество событий, одинаковые взгляды на жизнь и конечно же чувство юмора.

Накануне дня рождения кума может возникнуть вопрос — что же ему пожелать. Если традиционные слова и помпезные стихи надоели, выберите куму прикольное поздравление. Смешной стих или проза точно поднимут имениннику настроение.

Прикольные поздравления куму с днём рождения своими словами

Поздравляю с днем рождения любимого крестного отца! Для меня это долгожданный день, всегда отмеченный в моем календаре, и сегодня я счастлив больше всех, видя бесчисленные подарки и пожелания в твой адрес. Ты стал старше еще на один год, и мне не терпится узнать секрет, с помощью которого ты с годами молодеешь и хорошеешь. С днем рождения, крестный отец, я так тебя люблю!

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С днем рождения, мой кум. Желаю тебе, дорогой, не пахать, как лошадь, а порхать, как мотылек, только крылышки свои не обжигай. Кум, будь сам себе режиссером, живи по своим правилам и время от времени сам же их нарушай. Желаю тебе всегда иметь в арсенале здоровье, силы, удачу и уверенность!

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Дорогой кум, поздравляю тебя с еще одним годом старения! Пусть не будет седых волос на твоей голове, пусть твой звонкий голос не хрипнет! А если бес и ударит тебя в ребро, то дай ему сдачи, садись в свой кабриолет и езжай в жаркие страны катать красоток в бикини! Веселого дня рождения!

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Кум, будь как вареник в масле и сметане. Будь счастлив, нужен и спокоен! Будь здоров, богат душой и не нуждайся в деньгах. Будь красив, востребован, улыбчив, силен в любой затее и мысли. Счастья и благополучия тебе!

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С днем рожденья, кум! Желаю чувствовать себя реальным пацаном по жизни, балдеть каждый день и не напрягаться без лишнего повода. В общем, пусть в портмоне водится много денежных купюр, пусть окружают тебя милые красотки, пусть "Успех" будет твоим вторым именем, пусть все всегда у тебя будет на мази!

Ржачное поздравление куму в прозе

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Дорогой кум, поздравляю тебя с днем рождения! Хочу пожелать очень важные вещи: чтобы кое-что всегда стояло, что-то поднималось, когда это необходимо, и всегда пробуждалось желание к тем вещам, которые у тебя постоянно на уме. Если остались сомнения, то объясню. Пусть всегда стоит хвост пистолетом, чтобы совершать всё задуманное. Пусть поднимается настроение, а пробуждается желание счастливо и благополучно жить!

***

С днем рождения, кум! Пусть не стреляет холостыми пушка, пусть здоровье будет как крепкий ром, пусть руки обнимают талию любимой женщины и никогда не отпускают своей удачи. Пусть не утихают в жизни бури страсти и эмоций, а паровоз судьбы несет тебя к успеху и шальному счастью!

Поздравления куму с днем рождения прикольные в стихах

Желаю куму жизни сладкой,

В делах везенья и порядка,

Чтоб деньги пачками считал

И никогда не унывал!

Чтоб в гараже стоял роллс-ройс,

И всё желанное сбылось,

И каждый день, как карнавал,

Фонтан веселья доставлял!

***

С днем рожденья поздравляю

От души, мой добрый кум.

Голова пускай не пухнет

От унылых, важных дум.

Пусть все планы воплотятся.

Пусть во всём тебе везет,

Этот год пускай удачу

И богатство принесет.

***

Кум, говорят, у тебя день рождения!

Что пожелать тебе в праздник такой?

В погоне за счастьем большого везения,

И деньги текли чтоб бескрайней рекой!

Чтоб ты в ФСБ имел связи серьёзные,

Каждый вопрос по щелчку лишь решал,

Мечты пусть исполнит твои небо звёздное,

От жизни чтоб ты только кайф получал!

***

Кум! Пусть этот день рождения

К процветанию дверь отроет,

Даст тебе мешок везения

И удачей всё покроет.

Ожидают пусть победы

В каждом деле ежечасно,

Ликование ходит следом,

А на шею сядет счастье!

***

С днем рожденья, куманёк,

Дорогой ты мой мужчина,

Дарит пусть каждый денёк

Только к радости причины!

Деньги лезут пусть в карман,

Ждёт билет на пляж лазурный,

Чтоб ты был от счастья пьян,

В сфере преуспел амурной!

Пусть удача навсегда

Станет спутницей надёжной,

И несут тебе года

Всё, о чём мечтать лишь можно!

***

С днем рождения тебя, кум!

Я тебе желаю счастья,

Важных дел и крупных сумм,

И огромного богатства.

Развлекайся, веселись,

И бери от жизни больше,

И всегда собой гордись,

Чтоб идти к мечте упорно!

Поздравления с днем рождения куму: прикольные открытки

Прикольная открытка с днем рождения куму

Открытка с днём рождения куму

Прикольное поздравление куму

Прикольный стих дорогому куму

Прикольная картинка куму

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