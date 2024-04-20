З днем народження, куме: прикольні привітання та листівки

Прикольні привітання з днем народження зроблять свято кума яскравішим

На роль кума зазвичай вибирають найкращого друга. Це людина, з якою пов’язує безліч подій, однакові погляди на життя і, звичайно ж, почуття гумору.

Напередодні дня народження кума може виникнути питання — що йому побажати. Якщо традиційні слова та помпезні вірші набридли, виберіть куму прикольне привітання. Смішний вірш чи проза точно піднімуть імениннику настрій.

Прикольні вітання куму з днем народження своїми словами

Вітаю з днем народження дорогого кума! Для мене це довгоочікуваний день, завжди відзначений у моєму календарі, і сьогодні я щасливий найбільше, бачачи незліченні подарунки та побажання на твою адресу. Ти став старшим ще на один рік, і мені не терпиться дізнатися секрет, за допомогою якого ти з роками молодшаєш і гарнішаєш. З днем народження, куме!

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З днем народження, мій куме. Бажаю тобі, любий, не орати, як кінь, а пурхати, як метелик, тільки крильця свої не обпалюй. Куме, будь сам собі режисером, живи за своїми правилами й час від часу сам їх порушуй. Бажаю тобі завжди мати в арсеналі здоров’я, сили, удачу та впевненість!

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Дорогий куме, вітаю тебе з ще одним роком старіння! Нехай не буде сивого волосся на твоїй голові, нехай твій дзвінкий голос не хрипне! А якщо біс і вдарить тебе в ребро, то дай йому здачі, сідай у свій кабріолет і їдь у спекотні країни катати красунь у бікіні! Веселого дня народження!

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Куме, будь як вареник у маслі та сметані. Будь щасливий, потрібний і спокійний! Будь здоровий, багатий душею і не потребуй грошей. Будь красивий, затребуваний, усміхнений, сильний у будь-якій задумі та думці. Щастя та добробуту тобі!

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З днем народження, куме! Бажаю почуватися реальним пацаном по життю, балдіти щодня і не напружуватися без зайвого приводу. Загалом, хай у портмоне водиться багато грошових купюр, хай оточують тебе милі красуні, хай "Успіх" буде твоїм другим ім’ям, хай усе завжди буде на мазі!

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Дорогий куме, вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати дуже важливих речей: щоб дещо завжди стояло, щось піднімалося, коли це необхідно, і завжди прокидалося бажання до тих речей, які в тебе постійно розуміють. Якщо залишилися сумніви, то поясню. Нехай завжди стоїть хвіст пістолетом, щоб робити все задумане. Нехай піднімається настрій, а прокидається бажання щасливо жити!

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З днем народження, куме! Нехай не стріляє холостими гармата, нехай здоров’я буде як міцний ром, нехай руки обіймають талію коханої жінки та ніколи не відпускають свого успіху. Нехай не вщухають у житті бурі пристрасті та емоцій, а паротяг долі несе тебе до успіху та шаленого щастя!

Привітання куму з днем народження прикольні у віршах

Кумові гарному

Побажаю тачку,

Грошей кожен день також

Чималеньку пачку.

Друзів справжніх побажаю,

Дуже-дуже чесних,

Днів яскравих і щасливих,

Днів тобі чудесних.

Поважатиме тебе

Хай уся родина,

Буде дружня хай вона

Та завжди єдина.

Бути сильним і здоровим,

Мати гарні звички

І не брати до уваги

Ніякі дрібнички.

***

З днем народження кума вітаю!

Нехай доля тобі усміхнеться,

Хай незгоди тебе оминають,

Все задумане хай вдається.

Сил, здоров’я тобі та поваги

Від колег, від шефа, від друзів.

Щастя, радості та наснаги,

Йти весь час лиш по білій смузі!

***

Здоров’я куму в побажання,

Щоб від всіх лиш шанування!

З Днем народження шановний,

Гаманець хай буде повний!

Хай домівка буде гарна,

Все життя буде не хмарним,

Щастя й радість йдуть за паном,

Щоб все чітко, як за планом!

***

Мрії кожного чоловіка,

Наче гори, високі й великі.

Хай усі ваші плани здійсняться,

Все задумане втілити вдасться.

Хай кохання та щастя чекає.

Хай цінує сім’я й надихає,

Хай широкою буде дорога.

І підтримки бажаю від Бога!

***

У день народження бажаю

Багато успіхів й везіння.

Хай люди тебе поважають,

Хай вистачить на все терпіння.

Також бажаю позитиву,

Веселого завжди настрою.

Добробут й щастя хай ніколи

Не обминають стороною.

***

В народження день привітання я шлю.

Бажаю не мати образ і жалю,

Не жити минулим, не жити майбутнім,

Теперішнім жити, славетним, могутнім.

Любові, здоров’я, достатку і миру,

Приємних емоцій бажаю я виру.

Хай буде щасливим і день твій, і вік.

Будь гордим, що справжній ти чоловік!

Привітання з днем народження куму: прикольні листівки

Прикольні листівки з днем народження куму

Вітальна листівка з днем народження куму

Прикольне привітання куму

Прикольний вірш дорогому куму

Прикольна картинка куму

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