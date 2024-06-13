С рождением сына: стихи для новоиспеченных родителей мальчика

Выберите красивые слова, чтобы поздравить родителей малыша

Рождение сына — одно из самых важных событий в жизни семьи. Оно ознаменует начало новой жизни, новых возможностей и мечтаний одновременно. Родители начинают совершенно новый этап в своей жизни.

Отправить поздравление новоиспеченным родителям с таким знаменательным событием может быть непросто. Ведь это очень волнительно. В таком случае на помощь придет поздравление с рождением сына в стихах.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал самые трогательные стихи поздравления с рождением сына. Надеемся, с их помощью вы сможете порадовать родителей малыша и поддержать их в очень важный для семьи момент.

Поздравления с рождением сына в стихах

Поздравляем вас с сынишкой!

Пусть здоровеньким растет,

Жизнерадостным мальчишкой,

Мир с улыбкой познает.

Пусть он сильным станет, смелым,

Счастливо пускай живет,

Будет ловким и умелым,

Пусть ему во всём везет.

Сына вашего рождение

Крепче вас соединит.

Мира вам, любви, терпения,

Ангел пусть семью хранит!

***

С пополнением в семействе!

Поздравляем с малышом,

Ведь сынишка — это гордость.

Пусть растет он молодцом!

Аппетита — всем на зависть,

Сна отменного ему.

И здоровья много-много

Вашему богатырю!

***

Поздравляю с рожденьем сыночка!

Пусть здоровым растет ангелочек,

Крепко спит, не болеет, не плачет,

Улыбается, прыгает, скачет.

Пускай станет красивым, как мама,

Сильным, смелым, отважным, как папа,

Самым умным, веселым, активным

И конечно же, самым счастливым.

Вам, родные, желаю терпенья,

Позитива, любви и везения.

Чтоб сыночком всегда вы гордились,

Восхищались, пред всеми хвалились!

***

Есть сынок теперь у вас —

Это счастье, просто класс!

Поздравляем вас с мальчишкой,

Милым солнышком, с сынишкой!

Пусть растет здоровым, сильным,

Добрым, умным и красивым,

Самым лучшим в целом мире,

Видит четко, мыслит шире!

Пусть счастливым будет самым

И помощником для папы,

А для мамы — принцем важным,

Самым милым и отважным!

***

В этот радостный денек

У тебя случилось чудо,

Ведь родился твой сынок.

Это, правда, очень круто!

Пусть растет здоровым, крепким

И веселым парнем он!

Эх, какая радость — детки!

Наслаждайся каждым днем!

***

Поздравляем вас с сынишкой,

Милым, маленьким мальчишкой,

И в семействе прибавлением,

И наследника рождением!

Пусть растет богатырем,

Умным, смелым мужиком,

И счастливым, и веселым,

И, конечно же, здоровым!

***

Этот день так долго ждали,

И вот — счастлива душа.

Счастье: небеса послали

Вам сыночка-малыша.

Пусть он радует мамулю

Улыбкой ангельской своей.

Пусть гордится им папуля,

Ведь нет таких богатырей.

Ночи чтоб спокойны были,

Молочка чтоб много пил,

Чтоб болячки обходили,

Чтоб смеялся и гулил.

Сладких щёчек, вкусных ручек,

Успехов, маленьких шагов,

Этот мальчик — самый лучший,

Любимый, дорогой сынок!

Красивые поздравления с рождением сына в стихах

У вас сегодня прибавление!

Примите наше поздравление!

Сынишка пусть растет здоровым,

Сильным, смелым, очень добрым!

По ночам пусть крепко спит,

Днем немного пошалит.

Ангел пусть его хранит.

Чтоб был отменным аппетит!

Пусть на радость всем родным

Будет в меру озорным.

Чтобы в жизни у него

Было все лишь хорошо.

***

С сыном вас я поздравляю,

Счастья мальчику желаю.

Чтоб улыбки вам дарил,

Вас, родителей, любил.

Добродушным был всегда

И не плакал никогда.

Крепким мальчиком подрос

И решал любой вопрос.

Защищал своих родных

И горой стоял за них.

Пусть удача с ним пребудет,

Пусть здоровым всегда будет.

***

Вы ждали долго этот час бесценный,

Когда настанет долгожданный срок.

Я искренне, с любовью, откровенно

Все пожелания вложу в свой поздравок.

Как богатырь, пусть ваш малыш растет,

Здоровым, крепким, умным, озорным.

Пусть время не летит стремглав вперёд.

Не зря его считают золотым,

То время, когда ваш малыш растет.

Впервые робко скажет: мама, папа.

Когда сам сядет, а затем пойдет.

Пусть постепенно будет, не внезапно.

Запоминайте каждый миг и час.

Улыбки, слёзы, зубик самый первый.

Вы наслаждайтесь тем, что есть у вас.

Не бойтесь, вы все делаете верно.

Пусть жизнь одарит счастьем и добром,

Чтоб в будущем гордились вашим сыном.

Заботой окружите и теплом

И вырастет он истинным мужчиной!

Спокойный сон пусть Ангел бережёт

И детство будет беззаботным, ясным.

Пусть непременно вам во всем везёт.

А жизнь пусть будет долгой и прекрасной.

***

Кто-то в небе безоблачном, чистом

Новую звездочку ярко зажег.

Это в любящем вашем семействе

Долгожданный родился сынок.

Пусть здоровым и умным мальчишкой

Маме с папой на радость растет,

Судьба будет счастливой и светлой,

Господь хранит его и бережет.

Ранее "Телеграф" публиковал открытки и картинки с благодарностью близким и друзьям. Они помогут ответить на поздравления.