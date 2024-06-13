З народженням сина: вірші для новоспечених батьків хлопчика

Виберіть красиві слова, щоб привітати батьків малюка

Народження сина — одна з найважливіших подій у житті сім’ї. Воно ознаменує початок нового життя, нових можливостей та мрій одночасно. Батьки розпочинають зовсім новий етап у своєму житті.

Надіслати привітання новоспеченим батькам з такою визначною подією може бути непросто. Адже це дуже хвилююче. У такому разі на допомогу прийде вітання із народженням сина у віршах.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав найзворушливіші вірші привітання з народженням сина. Сподіваємося, за їх допомогою ви зможете порадувати батьків малюка та підтримати їх у дуже важливий для сім’ї момент.

Вітання з народженням сина у віршах

Вітаємо щиро

З народженням сина.

Хай буде щаслива,

Здорова дитина.

Хай кожен момент

Йому радість приносить,

А доля приємні

Сюрпризи підносить.

***

Вітаємо вас з янголятком,

Народженням сонечка сина.

Бажаємо мудрості, щастя,

Щасливої долі віднині!

Хай буде слухняним синочок,

На радість своєї родини.

Та виростить справжнім та сильним,

Веселим, красивим, щасливим!

***

Народили ви синочка,

Хай щасливим буде хлопчик.

Мужнім, сильним хай зростає,

Все, що схоче — досягає!

Побажаю я маляті

Добрих мудрих маму й тата.

Щоб жилося вам прекрасно,

Наче в самій гарній казці!

***

Хай синочок не хворіє,

Бавиться, росте, радіє.

Голосно нехай сміється,

Добре хай йому живеться!

Долю Бог пошле хорошу,

А батькам — любові, грошей,

Злагоду і мир у хату,

Щоб раділи мама й тато!

***

Хочеш вір або не вір,

Народився богатир!

Ми усі його вітаєм,

І від серця побажаєм,

Щоб ріс чемним і здоровим,

Щоб ніколи не був хворий,

Щоб не плакав, не кричав,

Усю ніч тихенько спав!

Ангел хай оберігає,

На шлях добрий наставляє.

Щастя сину і батькам,

І бабусям, і дідам!

***

Сьогодні отримали ви нагороду,

Що втіхою буде назавжди батькам.

З народженням сина! З продовженням роду!

Бажаю здоров`я дитинці і вам.

Малюк у любові нехай ваш зростає,

Скоріше навколишній світ пізнає.

Багато в житті він нехай досягає

І серце батькам розкриває своє.

***

З народженням сина вітаю!

Здоровим зростає нехай.

Хай мамине серце не крає,

Дзвенить нехай сміх, як ручай.

Хай швидко навчиться усьому,

Зростає нехай богатир!

Любов хай панує у домі,

Чекає життя стрімкий вир!

Красиві вітання з народженням сина у віршах

***

З народженням сина! Хай вашому дому

Принесе він найщасливішу утому…

Усміхнені хай зустрічають світанки,

І не покидає любов до останку.

Разом вам добра наживати й радіти,

Хай будуть здоровими й сильними діти!

***

Народився син на світ — тож приймайте ви вітання,

Нехай буде вам сто літ він щасливим! У коханні,

У любові, у взаємних почуттях

Хай проходить вам приємне і розважливе життя.

Аби небо — лиш безхмарне, аби спокій, тільки мир,

Щоб зростав ваш син здоровим! Вас вітаю нині щиро!

***

Малесеньке диво народилось!

Прийміть сердечні привітання!

Зичу, щоб щасливо вам жилось,

Сил, терпіння з ночі до світання.

Нехай росте синочок здоровим,

Активним, радісним та гарним.

Бажаю, щоб життя кольоровим,

Радісним було та безхмарним!

***

З поповненням щиро вітаєм,

В день народження сина бажаєм

Міцного здоров’я, сили, добра,

Найкращої долі, людського тепла.

Хай Господь від бід вберігає,

На путь вірний завжди наставляє.

Зичим сину дитинства прекрасного,

Безхмарного неба та сонечка ясного!

***

Сьогодні зірка спалахнула —

Це щастя ваше на землі.

Господь подарував синочка,

Велика радість у сім’ї!

Зростайте у щасливій долі,

Здоров’я, мудрості, тепла.

Щоб шлях життєвий у синочка

Легко та з успіхом тривав!

***

З народженням сина! Росте хай успішним,

Хай змалку відчує любов вашу й ніжність.

Хай барви яскраві чекають на нього,

Хай виросте й знайде для себе дорогу!

Хай вперто іде через всі перешкоди,

Не слідує іншим, не робить по моді.

Хай думає сам й вибирає для себе,

І хай відчуває підтримку із неба!

***

Долі щедрої, мов земля

Білопінна у чистім цвітінні.

Народилось на щастя маля

І продовження роду й коріння.

Хай зростає в любові завжди,

Бо лелека приніс вам в годину

Найдивніше з предивних див —

Довгожданну і милу дитину!

***

З народженням синочка привітання,

Нехай росте здоровим та коханим.

Щасливого дитинства та навчання,

Раділи щоб рідненькі мама й тато!

Хай вірним буде янгол-охоронець,

В житті лише приємності трапляться.

Та все, що забажає ваш маленький,

Хай неодмінно буде відбуватися!

***

Хай гідно рід продовжиться в дитяті,

Хай Вам здорове й радісне росте.

Хай буде добрим і в печалі й в святі,

І хай життя його буде просте.

Хай рушниками стелиться дорога,

Що він на неї тільки-но ступа.

Нехай в добрі не забуває Бога

І мамині та батькові літа.

Раніше "Телеграф" публікував листівки та картинки з подякою близьким та друзям. Вони допоможуть відповісти на вітання.