С прошедшим днем рождения: красивые поздравления женщине

Запоздалые поздравления с днем ​​рождения могут быть такими же искренними и теплыми, как и отправленные вовремя

Задержка с отправкой пожеланий может случиться с каждым. В повседневных заботах и условиях постоянного стресса можно забыть поздравить не просто знакомую, но и родственницу. Самое главное – как можно скорее признать ошибку, извиниться и отправить поздравления с прошедшим днем рождения.

Не знаете как сформулировать мысль? Воспользуйтесь готовыми пожеланиями, которые подготовил "Телеграф".

Пожелания с прошедшим днем рождения женщине в прозе

Прошу прощения за запоздалое поздравление с днем рождения! Сердечно желаю Вам побольше приятных эмоций, отдыха, радостных событий, встреч, неожиданных сюрпризов, успехов и удачи! Оставайтесь такой же милой и мудрой, светлой и искренней!

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С прошедшим тебя, дорогая! Пусть каждый день будет радостным, позитивным, веселым, полным приятных мгновений, приключений и путешествий!

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Очаровательную женщину с опозданием поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на чудо, покорять новые вершины и быть счастливой даже из-за простых вещей!

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Пусть это запоздалое пожелание на день рождения станет дополнительным подарком! Желаю здоровья, счастья и исполнения всех желаний!

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Возможно, дата твоего дня рождения исчезла у меня из головы, но ты всегда в моем сердце. Прости меня, пусть твой новый год жизни будет полон радостей и успехов!

Открытка с прошедшим днем рождения

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Лучшее приходит тогда, когда ты этого не ждешь, верно? Прости, что с опозданием поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы ты купалась в счастье и все твои мечты сбылись!

Поздравления с днем рождения женщине с опозданием в стихах

Пусть с опозданием, но поздравляю!

Благ Вам заветных я море желаю,

Радости, смеха, добра, вдохновенья,

Сказок и ласки, удач, настроенья!

Целей лишь четких, и красок Вам ярких,

И комплиментов красивых и жарких,

Солнышка теплого, светлых эмоций,

Счастья лучистого сотню Вам порций!

***

С опозданием звучат

Пожелания мои,

Поздравление с днем рождения

С извинениями прими.

К пожеланиям, что звучали

Я добавлю голос свой,

Я желаю, чтоб счастливым

Был твой год очередной.

Пусть наполнятся любовью

Дни, минуты и мгновения,

Каждый день желаю счастья,

А не только в день рождения.

С прошедшим днем рождения!

***

Прости, что тебя поздравляю сегодня,

Что нужная дата пропущена мной.

Надеюсь, что весело и превосходно

Прошел в этот раз день рождения твой.

Желаю здоровья, добра, настроенья,

Любви, понимания, счастья, тепла!

И впредь, обещаю, про твой день рожденья

Забыть не позволят заботы, дела.

***

С опозданием тебя

Поздравляю с днем рождения!

Пожелания мои

Ты прими за извинения.

Закружила, завертела

В буднях суета сует,

Тебе, милая, желаю

Долгих и счастливых лет.

Дом пусть будет полной чашей,

Рядом будут пусть друзья,

Исполнения всех желаний

Тебе пожелаю я.

***

За забывчивость мою

Я прошу прощения.

Море счастья в жизнь твою

Прочу в день рождения!

Ангел пусть тебя хранит,

Сердце будет пламенным.

Пусть зеленый свет горит

Всем твоим мечтаниям!

Обаяния запас

Пусть преумножается.

Пусть одним лишь блеском глаз

Стены все сметаются!

Поздравления женщине с днем рождения с опозданием

***

Небольшое опозданье

Ты, пожалуйста, прости.

Я желаю обожанья,

Встреч приятных на пути!

Красотой своей душевной

Восхищала чтоб ты всех,

Чтоб по жизни непременно

Окружал тебя успех!

Пусть исполнятся желанья,

Будто маг поколдовал,

И судьба твоя вдруг станет

Яркой, словно карнавал!

Ранее "Телеграф" делился поздравлениями с днем рождения соседке. Выберите для нее искренние и теплые пожелания.