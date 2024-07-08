С прошедшим днем рождения: красивые поздравления женщине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Запоздалые поздравления с днем рождения могут быть такими же искренними и теплыми, как и отправленные вовремя
Задержка с отправкой пожеланий может случиться с каждым. В повседневных заботах и условиях постоянного стресса можно забыть поздравить не просто знакомую, но и родственницу. Самое главное – как можно скорее признать ошибку, извиниться и отправить поздравления с прошедшим днем рождения.
Не знаете как сформулировать мысль? Воспользуйтесь готовыми пожеланиями, которые подготовил "Телеграф".
Пожелания с прошедшим днем рождения женщине в прозе
Прошу прощения за запоздалое поздравление с днем рождения! Сердечно желаю Вам побольше приятных эмоций, отдыха, радостных событий, встреч, неожиданных сюрпризов, успехов и удачи! Оставайтесь такой же милой и мудрой, светлой и искренней!
***
С прошедшим тебя, дорогая! Пусть каждый день будет радостным, позитивным, веселым, полным приятных мгновений, приключений и путешествий!
***
Очаровательную женщину с опозданием поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на чудо, покорять новые вершины и быть счастливой даже из-за простых вещей!
***
Пусть это запоздалое пожелание на день рождения станет дополнительным подарком! Желаю здоровья, счастья и исполнения всех желаний!
***
Возможно, дата твоего дня рождения исчезла у меня из головы, но ты всегда в моем сердце. Прости меня, пусть твой новый год жизни будет полон радостей и успехов!
***
Лучшее приходит тогда, когда ты этого не ждешь, верно? Прости, что с опозданием поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы ты купалась в счастье и все твои мечты сбылись!
Поздравления с днем рождения женщине с опозданием в стихах
Пусть с опозданием, но поздравляю!
Благ Вам заветных я море желаю,
Радости, смеха, добра, вдохновенья,
Сказок и ласки, удач, настроенья!
Целей лишь четких, и красок Вам ярких,
И комплиментов красивых и жарких,
Солнышка теплого, светлых эмоций,
Счастья лучистого сотню Вам порций!
***
С опозданием звучат
Пожелания мои,
Поздравление с днем рождения
С извинениями прими.
К пожеланиям, что звучали
Я добавлю голос свой,
Я желаю, чтоб счастливым
Был твой год очередной.
Пусть наполнятся любовью
Дни, минуты и мгновения,
Каждый день желаю счастья,
А не только в день рождения.
***
Прости, что тебя поздравляю сегодня,
Что нужная дата пропущена мной.
Надеюсь, что весело и превосходно
Прошел в этот раз день рождения твой.
Желаю здоровья, добра, настроенья,
Любви, понимания, счастья, тепла!
И впредь, обещаю, про твой день рожденья
Забыть не позволят заботы, дела.
***
С опозданием тебя
Поздравляю с днем рождения!
Пожелания мои
Ты прими за извинения.
Закружила, завертела
В буднях суета сует,
Тебе, милая, желаю
Долгих и счастливых лет.
Дом пусть будет полной чашей,
Рядом будут пусть друзья,
Исполнения всех желаний
Тебе пожелаю я.
***
За забывчивость мою
Я прошу прощения.
Море счастья в жизнь твою
Прочу в день рождения!
Ангел пусть тебя хранит,
Сердце будет пламенным.
Пусть зеленый свет горит
Всем твоим мечтаниям!
Обаяния запас
Пусть преумножается.
Пусть одним лишь блеском глаз
Стены все сметаются!
***
Небольшое опозданье
Ты, пожалуйста, прости.
Я желаю обожанья,
Встреч приятных на пути!
Красотой своей душевной
Восхищала чтоб ты всех,
Чтоб по жизни непременно
Окружал тебя успех!
Пусть исполнятся желанья,
Будто маг поколдовал,
И судьба твоя вдруг станет
Яркой, словно карнавал!
Ранее "Телеграф" делился поздравлениями с днем рождения соседке. Выберите для нее искренние и теплые пожелания.