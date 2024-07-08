З минулим днем народження: красиві привітання жінці

Запізнілі привітання з днем ​​народження можуть бути такими ж щирими та теплими, як і відправлені вчасно

Затримка з надсиланням побажань з днем народження може статися з кожним. У повсякденних турботах та умовах постійного стресу можна забути привітати не просто знайому, а навіть й родичку. Найголовніше — якнайшвидше визнати помилку, попросити вибачення і все ж відправити привітання з днем народження.

Не знаєте, як сформулювати думку? Скористайтеся готовими побажаннями, що їх підготував "Телеграф".

Побажання з минулим днем народження жінці у прозі

Перепрошую за пізнє привітання з днем народження! Сердечно бажаю Вам більше приємних емоцій, відпочинку, радісних подій, зустрічей, сюрпризів, успіхів та удачі! Залишайтеся такою ж милою та мудрою, світлою та щирою!

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З минулим тебе днем народження, люба! Нехай кожен день буде радісним, позитивним, веселим, сповненим приємних миттєвостей, пригод та подорожей!

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Чарівну жінку із запізненням вітаю з днем народження! Бажаю, щоб твоє життя було схоже на диво, підкорювати нові вершини та бути щасливою навіть через прості речі!

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Нехай це пізнє побажання на день народження стане додатковим подарунком! Бажаю здоров’я, щастя та виконання всіх бажань!

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Можливо, дата твого дня народження зникла з моєї голови, але ти завжди в моєму серці. Вибач мені, нехай твій новий рік життя буде сповнений радощів та успіхів!

Листівка з днем минулим днем народження

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Найкраще приходить тоді, коли ти цього не чекаєш, правда? Вибач, що із запізненням вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб ти купалася у щастя і всі твої мрії справдилися!

Привітання з днем народження жінці із запізненням у віршах

З минулим днем народження вітаю

Та дуже щиро побажаю

Здоров’я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,

Щоби збулися Ваші мрії,

А ще достатку і тепла,

Благополуччя і добра.

***

Міцного здоров’я та мирного неба —

Це все, що для щастя насправді нам треба.

А ще щедрих усмішок, творчих натхнень,

Святкового настрою в цей ясний день.

Тебе привітаю від щирого серця,

Нехай тобі дуже заможно живеться.

Хай успіх тебе доведе до зірок

І не відстає від тебе ні на крок.

Привітання з минулим днем народження

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Дозвольте з запізненням Вас привітати,

Міцного вам здоров’я побажати,

Відвертих слів і щирого кохання,

Безхмарних днів, удачі, процвітання,

Щоб в домі було затишно і мило,

Щоб вам доріжку щастя простелило,

Нехай турботи не завадять жити,

Бажаємо щороку молодіти,

Хай друзі будуть не лише у свято,

Живіть чудово, радісно, багато!

***

З днем народження вітаю зараз щиро!

Побажати хочу щастя й миру.

Хай добробут завжди в хаті буде,

А в житті хай поряд добрі люди.

Хай з роками мудрість прибуває,

А всіляке лихо оминає.

Хай приємним буде шлях життєвий,

І достаток буде хай суттєвий!

***

Вас з днем народження минулим я вітаю,

Багато щастя Вам бажаю,

Кохання, вдачі та любові,

Удачі і грошей доволі.

Хай будуть лад в сім`ї та ласка,

Життя хай буде наче казка.

Бажаю перемог без міри,

Здоров`я, злагоди та миру.

Вітання жінці з днем народження із запізненням

***

Бажаю в день народження радіти

Усьому, що оточує тебе,

І рік за роком тільки молодіти,

Від негативна берегти себе.

Нехай можливим стане неможливе,

Над труднощами будь на висоті.

І щось приємне дуже і важливе

Хай неодмінно станеться в житті.

Раніше "Телеграф" ділився привітаннями з днем народження сусідці. Виберіть для неї щирі та теплі побажання.