З минулим днем народження: красиві привітання жінці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Запізнілі привітання з днем народження можуть бути такими ж щирими та теплими, як і відправлені вчасно
Затримка з надсиланням побажань з днем народження може статися з кожним. У повсякденних турботах та умовах постійного стресу можна забути привітати не просто знайому, а навіть й родичку. Найголовніше — якнайшвидше визнати помилку, попросити вибачення і все ж відправити привітання з днем народження.
Не знаєте, як сформулювати думку? Скористайтеся готовими побажаннями, що їх підготував "Телеграф".
Побажання з минулим днем народження жінці у прозі
Перепрошую за пізнє привітання з днем народження! Сердечно бажаю Вам більше приємних емоцій, відпочинку, радісних подій, зустрічей, сюрпризів, успіхів та удачі! Залишайтеся такою ж милою та мудрою, світлою та щирою!
***
З минулим тебе днем народження, люба! Нехай кожен день буде радісним, позитивним, веселим, сповненим приємних миттєвостей, пригод та подорожей!
***
Чарівну жінку із запізненням вітаю з днем народження! Бажаю, щоб твоє життя було схоже на диво, підкорювати нові вершини та бути щасливою навіть через прості речі!
***
Нехай це пізнє побажання на день народження стане додатковим подарунком! Бажаю здоров’я, щастя та виконання всіх бажань!
***
Можливо, дата твого дня народження зникла з моєї голови, але ти завжди в моєму серці. Вибач мені, нехай твій новий рік життя буде сповнений радощів та успіхів!
***
Найкраще приходить тоді, коли ти цього не чекаєш, правда? Вибач, що із запізненням вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб ти купалася у щастя і всі твої мрії справдилися!
Привітання з днем народження жінці із запізненням у віршах
З минулим днем народження вітаю
Та дуже щиро побажаю
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися Ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра.
***
Міцного здоров’я та мирного неба —
Це все, що для щастя насправді нам треба.
А ще щедрих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою в цей ясний день.
Тебе привітаю від щирого серця,
Нехай тобі дуже заможно живеться.
Хай успіх тебе доведе до зірок
І не відстає від тебе ні на крок.
***
Дозвольте з запізненням Вас привітати,
Міцного вам здоров’я побажати,
Відвертих слів і щирого кохання,
Безхмарних днів, удачі, процвітання,
Щоб в домі було затишно і мило,
Щоб вам доріжку щастя простелило,
Нехай турботи не завадять жити,
Бажаємо щороку молодіти,
Хай друзі будуть не лише у свято,
Живіть чудово, радісно, багато!
***
З днем народження вітаю зараз щиро!
Побажати хочу щастя й миру.
Хай добробут завжди в хаті буде,
А в житті хай поряд добрі люди.
Хай з роками мудрість прибуває,
А всіляке лихо оминає.
Хай приємним буде шлях життєвий,
І достаток буде хай суттєвий!
***
Вас з днем народження минулим я вітаю,
Багато щастя Вам бажаю,
Кохання, вдачі та любові,
Удачі і грошей доволі.
Хай будуть лад в сім`ї та ласка,
Життя хай буде наче казка.
Бажаю перемог без міри,
Здоров`я, злагоди та миру.
***
Бажаю в день народження радіти
Усьому, що оточує тебе,
І рік за роком тільки молодіти,
Від негативна берегти себе.
Нехай можливим стане неможливе,
Над труднощами будь на висоті.
І щось приємне дуже і важливе
Хай неодмінно станеться в житті.
Раніше "Телеграф" ділився привітаннями з днем народження сусідці. Виберіть для неї щирі та теплі побажання.