Пасха для усопших: священник объяснил, можно ли приходить на кладбище беременным и с маленькими детьми

Вскоре после Пасхи наступают поминальные дни, с ними связано много суеверий

После празднования Пасхи, которая в этом году выпадает на 20 апреля, наступают поминальные дни. В это время украинцы ходят на кладбища и поминают своих умерших родственников. Мы уже рассказывали, почему не стоит оставлять конфеты и паску на могилах в поминальные дни, а сегодня делимся, можно ли брать на кладбище детей и приходить беременным женщинам.

В украинских традициях есть суеверие, что беременным женщинам и мамам с маленькими детьми и младенцами не стоит приходить на места захоронений. Якобы это может нести угрозу для малышей и будущих мам, ведь мертвые могут попытаться "забрать" новую душу к себе на тот свет.

Однако, все это не больше, чем "пугалки" и выдумки. Мертвые не несут никакой угрозы живым, но к кладбищу нужно относиться с уважением. Об этом рассказал на своем ютуб-канале священник Иван Верескун. По его словам, дети с малку должны видеть и понимать, что смерть — это неотделимая история нашей жизни.

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"Кто-то боится кладбища и говорит, что это место страшное, что здесь какие-то непонятные процессы, что здесь надо осторожно приходить. Это место святое. Это место покоя и тишины. Потому что здесь все понятно", — отметил Иван Верескун.

По его словам, кладбищ не нужно бояться, особенно пугать ими детей. С детства нужно воспитывать в них понимание, что жизнь — это не только радость и веселье, в ней есть место также грустному и горькому.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно и нельзя делать на кладбище во время поминальных дней. И зачем открывать окно дома перед походом на кладбище.