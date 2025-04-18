Сакуры, магнолии и водоемы: 5 лучших локаций для прогулки на выходных в Киеве

У вас есть возможность провести незабываемые выходные на открытом воздухе

Уже стартовал сезон весеннего цветения сакур и магнолий. Посмотреть на красоту можно и в Киеве.

"Телеграф" рассказывает, где можно прогуляться по выходным в столице. 5-ТОП парков и садов для того, чтобы отдохнуть и полюбоваться природой.

Парк "Киото" — японская весна в сердце Левобережья

Этот парк известен самой длинной аллеей сакур в Киеве. В апреле деревья покрываются нежно-розовым цветом, создавая атмосферу японского сада.

Кроме сакур здесь можно увидеть магнолии, озеро с мостиком и скульптуры, что делает парк идеальным для семейных прогулок и фотосессий.

Добраться до парка "Киото" можно от метро "Лесная" или "Черниговская" — он находится прямо посередине. Точный адрес – улица Киото, 21

Национальный ботанический сад имени М. Гришка — цветочный рай

Этот ботанический сад – настоящий оазис в городе. В апреле здесь расцветают сакуры, магнолии, крокусы, подснежники и нарциссы.

В мае стоит посетить Сирингарий, где цветут кусты сирени. Входной билет стоит 100 грн для взрослых. ​

Расположен ботанический сад по адресу: улица Садово-Ботаническая, 1. Удобнее всего добраться до него от станции метро "Печерская" автобусом №62 или троллейбусом №14 до конечной остановки "Ботанический сад".

Парк "Победа" — сочетание природы и отдыха

Расположенный в Днепровском районе, этот парк славится своими аллеями сакур и магнолий. Кроме цветущих деревьев здесь есть озеро, детские площадки и зоны для пикников, что делает его популярным местом для семейного отдыха.

Парк "Победа" расположен вблизи станции метро "Дарница". Его адрес – бульвар Перова, 2.

Парк "Наталка" — современное пространство на берегу Днепра

Этот парк на Оболони предлагает живописные виды на реку, ухоженные аллеи и зоны активного отдыха. Весной здесь можно наслаждаться цветением магнолий и сакур, а также провести время у воды.

Парк расположен вдоль Оболонской набережной, между гольф-центром и Северным мостом. Удобнее всего воспользоваться синей веткой метро до станции "Оболонь". От станции до парка можно дойти пешком примерно за 20-30 минут. Адрес: Оболонская набережная, 9.

Парк "Феофания" — гармония природы и архитектуры

Расположенный на юго-западе Киева, этот парк известен своими старинными архитектурными сооружениями и аллеями сакур. Весной здесь царит особенная атмосфера покоя и красоты.

Кроме цветущих деревьев и кустарников, здесь есть каскад прудов, уютные поляны и старинный монастырский комплекс. Это идеальное место для семейного пикника или романтической прогулки.

Вход для взрослых стоит 60 грн. Парк "Феофания" расположен в Голосеевском районе по адресу ул. Академика Лебедева, 37.

Лучше до него добраться автобусом №38 от станции метро "Демеевская" до конечной остановки на улице Метрологической. Или маршруткой №567Д от станции "Выдубичи" также до конечной остановки.

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