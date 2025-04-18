Дело не в суеверии и приметах: почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце

В сети на этот счет ходило много теорий

Глава государства Владимир Зеленский и его супруга Елена вместе уже более 20 лет. За годы брака им пришлось пройти немало испытаний, но, пожалуй, самым трудным стал период президентства, на который выпала жестокая война с Россией. И Владимир, и Елена сильно изменились и стали меньше проявлять свои чувства на публике, но они все равно являются примером крепкого союза.

"Телеграф" решил выяснить, почему Владимир Зеленский носит обручальное кольцо не на безымянном пальце. В сети на этот счет ходило много теорий, даже говорили, что президент живет с женой раздельно.

Почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце

На интервью и во время обращений можно заметить, что последние годы Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце. Есть суеверие, что это может символизировать нестабильность или негармоничные отношения, но причина совершенно с этим не связана.

Владимир Зеленский носит кольцо на среднем пальце, Фото: Getty Images

В одном из интервью глава государства рассказал, что начал носить обручальное кольцо на среднем, а не на безымянном пальце, как принято, потому что похудел после свадьбы и оно начало спадать.

"Когда женился, был немного плотнее, а потом сбросил в весе и кольцо стало большим для безымянного пальца. Надел на средний", — объяснил Зеленский.

Владимир Зеленский вместе с женой Еленой

Также он отметил, что Елена предлагала ему сходить в ювелирный салон, чтобы уменьшить кольцо, но он уже привык носить его на среднем пальце.

Зеленский объяснил, почему носит кольцо не на безымянном пальце, Фото: Getty Images

Неважно, на каком пальце президент Украины носит обручальное кольцо, ведь оно продолжает оставаться символом верности и любви к своей супруге. И он неоднократно это демонстрировал, несмотря на то, что проводит с Еленой Зеленской не так часто времени, как хотелось бы.

Владимир Зеленский в браке с Еленой более 20 лет

"Телеграф" писал ранее, что первая леди Украины Елена Зеленская обладает изысканным стилем и вдохновляет своей элегантностью. Но продолжает ли она носить свое обручальное кольцо?