Поздравляю с днем рождения, кума! Самые красивые пожелания и картинки на украинском
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Ваше искреннее слово обязательно станет частью счастливого дня кумы
Кума – это не просто близкий человек, а настоящая вторая душа. Это человек, который всегда поддержит, даст дельный совет и разделит как радость, так и минуты грусти. Кума – это особый подарок судьбы, ведь она становится частью семьи и настоящей подругой на всю жизнь.
В день рождения кумы важно не просто пожелать ей всего наилучшего, но и показать, насколько она дорога для вас. Хорошее поздравление с днем рождения куме — возможность подчеркнуть ее значимость в вашей жизни и подарить ей минуты искренней радости.
"Телеграф" подготовил подборку искренних поздравлений и ярких открыток куме с днем рождения на украинском. Пусть в этот день ваша кумася получит не только теплые слова, но и море положительных эмоций.
Поздравления с днем рождения куме своими словами
🌟 Дорога кумася, з днем народження! Нехай твоє життя буде сповнене яскравих моментів, незабутніх пригод і щирих усмішок! 💖
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🥳 Любима кума, бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість, а кожна мить дарувала щастя. Ти заслуговуєш на найкраще! 🎂
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💐 Для моєї найчудовішої куми з днем народження! Нехай усі твої мрії здійснюються, а поруч завжди будуть люди, які тебе люблять і цінують.
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🎉 Кумасю, вітаю тебе з цим прекрасним днем! Бажаю безмежного здоров’я, щастя, успіху та гармонії у кожній сфері твого життя. 🌺
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🥰 Дорога кума, з днем народження! Нехай цей рік подарує тобі незабутні емоції, нові можливості та багато-багато тепла й кохання. 💕
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🌈 Кумасю, нехай твоє життя буде таким же барвистим і яскравим, як ти сама! Щастя тобі, натхнення та величезної удачі! 🦋
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🎀 Моє сонечко, моя улюблена кума, з днем народження! Нехай всі твої мрії здійснюються легко і без перешкод. Ти — найкраща! 🌞
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💎 Кумасю, ти як дорогоцінний камінь у моєму житті! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене тільки світлом, добром і щирістю. 🌟
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🧡 Для куми з днем народження — найщиріші побажання! Будь завжди такою ж радісною, красивою та неймовірною, як ти є зараз!
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✨ Кумасю, ти — наша радість і натхнення. Нехай цей день принесе тобі море позитиву, щастя й безліч приємних сюрпризів! 🎁
Стихи для кумы с днем рождения
Якщо кума, то лиш така!
Красива, рідна, дорога.
Своїй кумі, найкращій в світі,
Бажаю ціле море квітів.
Бажаю щастя, миру і добра,
Подарунків, радості, тепла.
Бажаю кохання до світанку
І каву у ліжко кожного ранку.
Хай перлами любові доля осипає,
Дитячий сміх у домі хай лунає.
***
З днем народження, кума,
Щастя зичу я сповна!
У твоєму хай житті
Будуть добрі, світлі дні.
Щоб коханий поруч був,
Подарунки не забув,
На роботі — цінували
І завжди преміювали.
Ще бажаю я наснаги,
Долі доброї, уваги.
Мрії хай твої здійсняться,
Радощі хай не скінчаться!
***
Кума, рідненька та прекрасна,
Я від душі бажаю щастя,
Краси, здоров’я та любові,
Легкої, впевненої долі!
Завжди палай душею, серцем,
Відкрий назустріч щастю дверці.
Живи усміхнено, красиво
Та завжди-завжди будь щаслива!
***
З днем народження вітаю,
Дорога моя кума!
Нині я тобі бажаю,
Щоб здорова ти була,
І весела, і щаслива,
І завзята, і вродлива.
Сліз ніколи не лила
І в коханні щоб жила.
***
День народження святкує кума,
Весела, щира й дорога!
Нема з тобою смутку і печалі,
Відверто поспілкуєшся за чаєм.
Коли треба, завжди виручаєш.
Тому завжди ти будь щаслива,
Така ж весела і кмітлива.
Розумна, добра і проворна,
Дай Боже щастя тобі і здоров’я.
Кохання, миру і добра,
Не підпускай до себе зла.
Як гарна квітка, тільки розквітай,
Розчарувань в житті не знай.
Открытки с днем рождения куме
Можно скачать поздравления для кумы с днем рождения и отправить как смс.
Ранее "Телеграф" делился подборкой душевных поздравлений с днем рождения для бабушки. Искренние пожелания сделают ее праздник особенным.