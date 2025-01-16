Поздравляю с днем рождения, кума! Самые красивые пожелания и картинки на украинском

Ваше искреннее слово обязательно станет частью счастливого дня кумы

Кума – это не просто близкий человек, а настоящая вторая душа. Это человек, который всегда поддержит, даст дельный совет и разделит как радость, так и минуты грусти. Кума – это особый подарок судьбы, ведь она становится частью семьи и настоящей подругой на всю жизнь.

В день рождения кумы важно не просто пожелать ей всего наилучшего, но и показать, насколько она дорога для вас. Хорошее поздравление с днем рождения куме — возможность подчеркнуть ее значимость в вашей жизни и подарить ей минуты искренней радости.

"Телеграф" подготовил подборку искренних поздравлений и ярких открыток куме с днем рождения на украинском. Пусть в этот день ваша кумася получит не только теплые слова, но и море положительных эмоций.

Поздравления с днем рождения куме своими словами

🌟 Дорога кумася, з днем народження! Нехай твоє життя буде сповнене яскравих моментів, незабутніх пригод і щирих усмішок! 💖

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🥳 Любима кума, бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість, а кожна мить дарувала щастя. Ти заслуговуєш на найкраще! 🎂

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💐 Для моєї найчудовішої куми з днем народження! Нехай усі твої мрії здійснюються, а поруч завжди будуть люди, які тебе люблять і цінують.

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🎉 Кумасю, вітаю тебе з цим прекрасним днем! Бажаю безмежного здоров’я, щастя, успіху та гармонії у кожній сфері твого життя. 🌺

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🥰 Дорога кума, з днем народження! Нехай цей рік подарує тобі незабутні емоції, нові можливості та багато-багато тепла й кохання. 💕

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🌈 Кумасю, нехай твоє життя буде таким же барвистим і яскравим, як ти сама! Щастя тобі, натхнення та величезної удачі! 🦋

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🎀 Моє сонечко, моя улюблена кума, з днем народження! Нехай всі твої мрії здійснюються легко і без перешкод. Ти — найкраща! 🌞

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💎 Кумасю, ти як дорогоцінний камінь у моєму житті! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене тільки світлом, добром і щирістю. 🌟

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🧡 Для куми з днем народження — найщиріші побажання! Будь завжди такою ж радісною, красивою та неймовірною, як ти є зараз!

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✨ Кумасю, ти — наша радість і натхнення. Нехай цей день принесе тобі море позитиву, щастя й безліч приємних сюрпризів! 🎁

Стихи для кумы с днем рождения

Якщо кума, то лиш така!

Красива, рідна, дорога.

Своїй кумі, найкращій в світі,

Бажаю ціле море квітів.

Бажаю щастя, миру і добра,

Подарунків, радості, тепла.

Бажаю кохання до світанку

І каву у ліжко кожного ранку.

Хай перлами любові доля осипає,

Дитячий сміх у домі хай лунає.

***

З днем народження, кума,

Щастя зичу я сповна!

У твоєму хай житті

Будуть добрі, світлі дні.

Щоб коханий поруч був,

Подарунки не забув,

На роботі — цінували

І завжди преміювали.

Ще бажаю я наснаги,

Долі доброї, уваги.

Мрії хай твої здійсняться,

Радощі хай не скінчаться!

***

Кума, рідненька та прекрасна,

Я від душі бажаю щастя,

Краси, здоров’я та любові,

Легкої, впевненої долі!

Завжди палай душею, серцем,

Відкрий назустріч щастю дверці.

Живи усміхнено, красиво

Та завжди-завжди будь щаслива!

***

З днем народження вітаю,

Дорога моя кума!

Нині я тобі бажаю,

Щоб здорова ти була,

І весела, і щаслива,

І завзята, і вродлива.

Сліз ніколи не лила

І в коханні щоб жила.

***

День народження святкує кума,

Весела, щира й дорога!

Нема з тобою смутку і печалі,

Відверто поспілкуєшся за чаєм.

Коли треба, завжди виручаєш.

Тому завжди ти будь щаслива,

Така ж весела і кмітлива.

Розумна, добра і проворна,

Дай Боже щастя тобі і здоров’я.

Кохання, миру і добра,

Не підпускай до себе зла.

Як гарна квітка, тільки розквітай,

Розчарувань в житті не знай.

Открытки с днем рождения куме

Можно скачать поздравления для кумы с днем рождения и отправить как смс.

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Поздравление куме с днем рождения на украинском

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