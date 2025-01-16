Вітаю з днем народження, кума! Найкрасивіші побажання та картинки українською

Ваше щире слово обов’язково стане частиною щасливого дня куми

Кума — це не просто близька людина, а справжня друга душа. Це людина, яка завжди підтримає, дасть слушну пораду та розділить як радість, так і хвилини суму. Кума — це особливий дарунок долі, адже вона стає частиною сім’ї та справжньою подругою на все життя.

У день народження куми важливо не просто побажати їй усього найкращого, але й показати, наскільки вона дорога для вас. Гарне привітання з днем народження кумі — це можливість підкреслити її значущість у вашому житті та подарувати їй хвилини щирої радості.

"Телеграф" підготував добірку щирих привітань та яскравих листівок кумі з днем народження українською. Нехай цього дня ваша кумася отримає не тільки теплі слова, а й море позитивних емоцій.

Привітання з днем народження кумі своїми словами

🌟 Дорога кумася, з днем народження! Нехай твоє життя буде сповнене яскравих моментів, незабутніх пригод і щирих усмішок! 💖

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🥳 Любима кума, бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість, а кожна мить дарувала щастя. Ти заслуговуєш на найкраще! 🎂

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💐 Для моєї найчудовішої куми з днем народження! Нехай усі твої мрії здійснюються, а поруч завжди будуть люди, які тебе люблять і цінують.

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🎉 Кумасю, вітаю тебе з цим прекрасним днем! Бажаю безмежного здоров’я, щастя, успіху та гармонії у кожній сфері твого життя. 🌺

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🥰 Дорога кума, з днем народження! Нехай цей рік подарує тобі незабутні емоції, нові можливості та багато-багато тепла й кохання. 💕

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🌈 Кумасю, нехай твоє життя буде таким же барвистим і яскравим, як ти сама! Щастя тобі, натхнення та величезної удачі! 🦋

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🎀 Моє сонечко, моя улюблена кума, з днем народження! Нехай всі твої мрії здійснюються легко і без перешкод. Ти — найкраща! 🌞

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💎 Кумасю, ти як дорогоцінний камінь у моєму житті! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене тільки світлом, добром і щирістю. 🌟

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🧡 Для куми з днем народження — найщиріші побажання! Будь завжди такою ж радісною, красивою та неймовірною, як ти є зараз!

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✨ Кумасю, ти — наша радість і натхнення. Нехай цей день принесе тобі море позитиву, щастя й безліч приємних сюрпризів! 🎁

Вірші для куми з днем народження

Якщо кума, то лиш така!

Красива, рідна, дорога.

Своїй кумі, найкращій в світі,

Бажаю ціле море квітів.

Бажаю щастя, миру і добра,

Подарунків, радості, тепла.

Бажаю кохання до світанку

І каву у ліжко кожного ранку.

Хай перлами любові доля осипає,

Дитячий сміх у домі хай лунає.

***

З днем народження, кума,

Щастя зичу я сповна!

У твоєму хай житті

Будуть добрі, світлі дні.

Щоб коханий поруч був,

Подарунки не забув,

На роботі — цінували

І завжди преміювали.

Ще бажаю я наснаги,

Долі доброї, уваги.

Мрії хай твої здійсняться,

Радощі хай не скінчаться!

***

Кума, рідненька та прекрасна,

Я від душі бажаю щастя,

Краси, здоров’я та любові,

Легкої, впевненої долі!

Завжди палай душею, серцем,

Відкрий назустріч щастю дверці.

Живи усміхнено, красиво

Та завжди-завжди будь щаслива!

***

З днем народження вітаю,

Дорога моя кума!

Нині я тобі бажаю,

Щоб здорова ти була,

І весела, і щаслива,

І завзята, і вродлива.

Сліз ніколи не лила

І в коханні щоб жила.

***

День народження святкує кума,

Весела, щира й дорога!

Нема з тобою смутку і печалі,

Відверто поспілкуєшся за чаєм.

Коли треба, завжди виручаєш.

Тому завжди ти будь щаслива,

Така ж весела і кмітлива.

Розумна, добра і проворна,

Дай Боже щастя тобі і здоров’я.

Кохання, миру і добра,

Не підпускай до себе зла.

Як гарна квітка, тільки розквітай,

Розчарувань в житті не знай.

Листівки з днем народження кумі

Можна скачати привітання для куми з днем народження та надіслати як смс.

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