Вітаю з днем народження, кума! Найкрасивіші побажання та картинки українською
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Ваше щире слово обов’язково стане частиною щасливого дня куми
Кума — це не просто близька людина, а справжня друга душа. Це людина, яка завжди підтримає, дасть слушну пораду та розділить як радість, так і хвилини суму. Кума — це особливий дарунок долі, адже вона стає частиною сім’ї та справжньою подругою на все життя.
У день народження куми важливо не просто побажати їй усього найкращого, але й показати, наскільки вона дорога для вас. Гарне привітання з днем народження кумі — це можливість підкреслити її значущість у вашому житті та подарувати їй хвилини щирої радості.
"Телеграф" підготував добірку щирих привітань та яскравих листівок кумі з днем народження українською. Нехай цього дня ваша кумася отримає не тільки теплі слова, а й море позитивних емоцій.
Привітання з днем народження кумі своїми словами
🌟 Дорога кумася, з днем народження! Нехай твоє життя буде сповнене яскравих моментів, незабутніх пригод і щирих усмішок! 💖
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🥳 Любима кума, бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість, а кожна мить дарувала щастя. Ти заслуговуєш на найкраще! 🎂
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💐 Для моєї найчудовішої куми з днем народження! Нехай усі твої мрії здійснюються, а поруч завжди будуть люди, які тебе люблять і цінують.
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🎉 Кумасю, вітаю тебе з цим прекрасним днем! Бажаю безмежного здоров’я, щастя, успіху та гармонії у кожній сфері твого життя. 🌺
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🥰 Дорога кума, з днем народження! Нехай цей рік подарує тобі незабутні емоції, нові можливості та багато-багато тепла й кохання. 💕
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🌈 Кумасю, нехай твоє життя буде таким же барвистим і яскравим, як ти сама! Щастя тобі, натхнення та величезної удачі! 🦋
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🎀 Моє сонечко, моя улюблена кума, з днем народження! Нехай всі твої мрії здійснюються легко і без перешкод. Ти — найкраща! 🌞
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💎 Кумасю, ти як дорогоцінний камінь у моєму житті! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене тільки світлом, добром і щирістю. 🌟
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🧡 Для куми з днем народження — найщиріші побажання! Будь завжди такою ж радісною, красивою та неймовірною, як ти є зараз!
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✨ Кумасю, ти — наша радість і натхнення. Нехай цей день принесе тобі море позитиву, щастя й безліч приємних сюрпризів! 🎁
Вірші для куми з днем народження
Якщо кума, то лиш така!
Красива, рідна, дорога.
Своїй кумі, найкращій в світі,
Бажаю ціле море квітів.
Бажаю щастя, миру і добра,
Подарунків, радості, тепла.
Бажаю кохання до світанку
І каву у ліжко кожного ранку.
Хай перлами любові доля осипає,
Дитячий сміх у домі хай лунає.
***
З днем народження, кума,
Щастя зичу я сповна!
У твоєму хай житті
Будуть добрі, світлі дні.
Щоб коханий поруч був,
Подарунки не забув,
На роботі — цінували
І завжди преміювали.
Ще бажаю я наснаги,
Долі доброї, уваги.
Мрії хай твої здійсняться,
Радощі хай не скінчаться!
***
Кума, рідненька та прекрасна,
Я від душі бажаю щастя,
Краси, здоров’я та любові,
Легкої, впевненої долі!
Завжди палай душею, серцем,
Відкрий назустріч щастю дверці.
Живи усміхнено, красиво
Та завжди-завжди будь щаслива!
***
З днем народження вітаю,
Дорога моя кума!
Нині я тобі бажаю,
Щоб здорова ти була,
І весела, і щаслива,
І завзята, і вродлива.
Сліз ніколи не лила
І в коханні щоб жила.
***
День народження святкує кума,
Весела, щира й дорога!
Нема з тобою смутку і печалі,
Відверто поспілкуєшся за чаєм.
Коли треба, завжди виручаєш.
Тому завжди ти будь щаслива,
Така ж весела і кмітлива.
Розумна, добра і проворна,
Дай Боже щастя тобі і здоров’я.
Кохання, миру і добра,
Не підпускай до себе зла.
Як гарна квітка, тільки розквітай,
Розчарувань в житті не знай.
Листівки з днем народження кумі
Можна скачати привітання для куми з днем народження та надіслати як смс.
Раніше "Телеграф" ділився добіркою душевних привітань з днем народження для бабусі. Щирі побажання зроблять її свято особливим.