Графики отключения света возвращаются по всей Украине: кого это коснется в первую очередь

Причиной такого шага называют обстрелы и похолодание

В Украине 18 апреля возможны отключения света по графикам. Пока это коснется лишь промышленных потребителей.

Как говорится в сообщении "Укрэнерго", отключения могут произойти во всех украинских областях. Их стоит ожидать в промежуток с 8:00 до 22:00.

"Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех регионах Украины. Объем ограничений незначителен. Ограничения не будут использованы для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что это решение было принято из-за похолодания, после которого выросло потребление и возник дефицит мощностей. Ситуацию сильно ухудшилась после того, как россияне провели очередную серию ракетных и дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Просим всех потребителей бережливо потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии", — добавили в "Укрэнерго".

Как сообщалось ранее, дефицит мощностей в энергосистеме наблюдался в конце марта из-за чего плановые графики отключения света вводились сразу в нескольких областях Украины.