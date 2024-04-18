Чи звільнять Кубракова та що буде далі з його міністерством? Інсайди "Телеграфу"

Пік незадоволення міністром з відновлення досягає апогею.

Знищення російськими ракетами Трипільської ТЕС викликало питання щодо раціонального використання виділених урядом 10 млрд грн на захист енергетичних об’єктів. Одними з відповідальними за цей проєкт були призначені Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр України з відновлення, та Мустафа Найєм, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Аби вислухати, чому не вдалося захистити Трипільську ТЕС, народні депутати викликали Кубракова та Найєма до сесійної зали. Попри те, що 233 парламентарі проголосували "за", жоден з вказаних чиновників не з’явився до Верховної Ради. Кубраков та Найєм пояснили це своєю участю в Конгресі місцевих та регіональних влад. "Телеграф" вирішив з'ясувати, чим здатна обернутися подібна позиція політиків у майбутньому.

Мустафа Найєм врешті вийшов з публічною заявою, що його Агентство не займалось захистом Трипільської ТЕС. В їхньому підпорядкуванні — лише об’єкти "Укренерго", а зруйнована нині ТЕС є об’єктом "Центренерго".

Як зазначили у міністерстві відновлення, Агентство працює над створенням захисту від дронів та ракет на 22 підстанціях.

"На більшості — вже зведенні укриття від дронів і завдяки цьому кілька прифронтових регіонів і досі з електрикою, навіть попри щоденні удари", — повідомила пресслужба.

Однак зведення споруд ІІІ типу — від ракет — потребує додаткового фінансування.

Президентську фракцію "Слуга народу" (СН) пояснення Кубракова та Найєма не влаштували. Джерела "Телеграфу" серед депутатів СН підтверджують, що віцепрем’єр Кубраков вже давно втратив підтримку монобільшості через небажання приходити на засідання профільного комітету та напряму комунікувати з депутатами. Також відмова прозвітувати перед парламентом після знищення ТЕС не додала бонусів Кубракову.

До того ж депутати СН весь час пригадують Кубракову та Найєму історію з нібито хабарем від їхнього колеги Андрія Одарченка.

"Він (Одарченко — Ред.) просив гроші на відновлення розбомбленого університету в Харкові. Якщо вони (Агентство — Ред.) боялись, що він може заробити, то чому не поставили умову, що гроші будуть, але підрядника оберуть самі? А замість цього Андрій йде до Кубракова, той його відправляє до Найєма, який його починає провокувати на хабар. Навіть суддя, коли розглядав цю справу, сказав, що це перший випадок в його житті, коли не депутату пропонують гроші, а він", — розповідає наш співрозмовник.

"У фракції цього не зрозуміли. Ставлення до Кубракова погане", — додає джерело "Телеграфу".

Співбесідник видання також вважає Найєма винним у псуванні стосунків міністра із президентом. Адже саме за його ініціативи Кубраков почав більше спілкуватися з посольствами: "Це навіть не пряма комунікація з ними, а вже підпорядкування".

Наше джерело впевнене, що в "Слузі народу" змогли б без проблем зібрати 226 необхідних голосів за відставку Кубракова. Але є два нюанси.

Перший — наразі немає кандидатів, які готові очолити міністерство.

Друге — на Банковій досі тривають дискусії, чи варто відділяти від міністерства напрямок щодо розвитку громад та територій, який був доданий у 2022 р.

Джерела "Телеграфу" стверджують, що і в парламенті, і в Офісі президента, вважають провалом регіональну політику міністерства Кубракова.

"Це визнають всі, навіть лояльні до Кубракова люди. Після Чернишова (Олексій Чернишов, ексміністр розвитку громад — Ред.) — це як першокласник проти випускника Кембриджу", — характеризує співрозмовник.

За сценарію роз’єднання та відновлення міністерства розвитку громад та територій, Кубракова все одно доведеться звільнити через парламент. Щоб потім перепризначити на міністра інфраструктури.

"Якщо зі звільненням проблем не буде, то на перепризначення треба буде довго шукати голоси", — пояснює депутат настрої в парламенті.

"Телеграф" звернувся за коментарем до Кубракова, але на момент публікації відповідь не надійшла.