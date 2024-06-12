Антикоррупционеры бездоказательно обвиняют Углаву в утечке из НАБУ, чтобы удержать международные гранты – аналитик

Расследование Бигуса доказало, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава не имеет отношения к утечке информации. Однако антикоррупционные активисты продолжают безосновательно его обвинять, чтобы получить влияние на антикоррупционный орган и сохранить свое участие в грантовых международных проектах. Такого мнения придерживается экономический эксперт Юрий Гаврилечко .

"Расследование Бигуса пришло к выводу, что "сливщик" – не Углава. А вот "антикоррупционеры" хором говорят обратное – это Углава, или они на это намекают, не говоря прямо. Замечу, что и этого достаточно, чтобы уничтожить чью-то репутацию, и не важно, что было на самом деле – главное, что увидели люди", — пишет эксперт.

Подобному поведению антикоррупционеров дополнительно способствует, по мнению аналитика, и недавнее решение правительства о 100% бронировании от мобилизации исполнителей грантовых проектов международных партнеров. Это, пишет Гаврилечко, "позволяет несколько иначе посмотреть на недавний скандал с утечкой информации НАБУ фигурантам дел самого НАБУ".

Эксперт обращает внимание на то, что антикоррупционеры, прибегая к безосновательным обвинениям Углавы, сами используют данные расследования, которые к ним, по закону, не должны попасть.

"Как такое возможно, что слив информации из НАБУ считается "зрадой", а слив тех же данных "активистам" и журналистам – подается как "перемога"? Это же абсурд!" — подчеркивает эксперт.

Для наказания за подобные действия в УКУ предусмотрена соответствующая статья – 387. Однако это не сдерживает ни антикоррупционеров, ни тех, кто их снабжает материалами расследований.

"Объяснение этому может быть следующим: внутренняя борьба внутри НАБУ, борьба между НАБУ и САП, борьба между САП, НАБУ и так называемыми "общественными антикоррупционными деятелями" – это внутривидовая борьба за один и тот же ресурс – международные проекты и внимание западных партнеров. Единственная разница – кто-то бьется за должности и зарплаты, а кто-то за гранты", – отмечает аналитик.