Антикорупціонери бездоказово звинувачують Углаву у витоку з НАБУ, щоб утримати міжнародні гранти – аналітик

Розслідування Бігуса довело, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава не має відношення до витоку інформації. Однак антикорупційні активісти продовжують безпідставно його звинувачувати, щоб отримати вплив на антикорупційний орган і зберегти свою участь у грантових міжнародних проєктах. Такої думки дотримується економічний експерт Юрій Гаврилечко .

"Розслідування Бігуса дійшло висновку, що "зливщик" – не Углава. А ось "антикорупціонери" хором кажуть протилежне – це Углава, або ж вони на це натякають, не кажучи прямо. Зауважу, що і цього достатньо, аби знищити чиюсь репутацію, і байдуже, що було насправді – головне, що побачили люди", — пише експерт.

Подібній поведінці антикорупціонерів сприяє також, на думку аналітика, і нещодавнє рішення уряду про 100% бронювання виконавців грантових проєктів міжнародних партнерів. Це, пише Гаврилечко, "дозволяє дещо по-іншому подивитися на нещодавній скандал із витоком інформації НАБУ фігурантам справ самого НАБУ".

Експерт звертає увагу на те, що, антикорупціонери, вдаючись до безпідставних звинувачень Углави, самі використовують дані розслідування, які до них, за законом, не мали б потрапити.

"Як таке можливо, що злив інформації з НАБУ вважається "зрадою", а злив тих самих даних "активістам" і журналістам – подається як "перемога"? Це ж абсурд!" — наголошує експерт.

Для покарання за подібні дії в УКУ передбачена відповідна стаття – 387. Однак це не стримує ні антикорупціонерів, ні тих, хто їх забезпечує матеріалами розслідувань.

"Пояснення цьому може бути таким: внутрішня боротьба всередині НАБУ, боротьба між НАБУ і САП, боротьба між САП, НАБУ і так званими "громадськими антикорупційними діячами" – це внутрішньовидова боротьба за один й той самий ресурс – міжнародні проєкти та увагу західних партнерів. Єдина різниця — хтось б’ється за посади та зарплати, а хтось за гранти", — зазначає аналітик.