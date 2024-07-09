"Мы не вывозим войну": блогеры внезапно заговорили по методичкам о "мире" после удара по "Охматдету"

Сразу несколько блогеров записали видео с похожим посылом

Популярный украинский блогер миллионник Александр Волошин записал видео после очередной террористической атаки россиян по "Охматдету". Однако посыл его высказываний был неоднозначным.

Видео было опубликовано на его странице в Instagram в stories. Там он заявил, что Украина сейчас "не вывозит эту войну", и что украинским властям "надо сыграть" по правилам россиян.

"Я считаю, что нужно быть намного умнее. Мы не вывозим эту войну сейчас. Давайте будем откровенными — не вывозим. Будут страдать много людей и будут умирать много людей за то, что мы не вывезем. Нужно быть хитрее в этой всей игре. Потому что это игра.Нужно сыграть по их правилам. А потом в один момент нужно сделать так, чтобы они о***ли и по факту они сыграли по нашим правилам. Просчитать эти пару шагов не так сложно. Я не понимаю, почему этого не делается. Меня от этого бомбит", — сказал в сторис Волошин.

После этого вокруг его персоны разгорелся скандал. Сам он отметил, что в личные сообщения получил большое количество хейта.

В следующих сторис он сказал, что пообщался с военными и понял позицию. Блогер отметил, что не мог даже посмотреть на ситуацию с другой стороны. Он сказал, что если смотреть со стороны военного, а не человека в тылу — это совсем другая история.

При этом в своем блоге Волошин показывает, что помогает лекарствами, едой и прочим после трагедии в "Охматдете".

Что интересно, видео с подобными мыслями в то же время вышли еще у нескольких блогеров. Например, участница шоу "Супремодель по-украински" и "От пацанки до панянки" Владислава Роговенко сняла сторис, в которой сказала следующее:

"Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире! Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это продлится? Моей агрессии нет предела. Я ненавижу власть с двух сторон".

Похожие сторис вышли у таких блогеров как Юлия Верба, Мила Бараева, Настя Умко, Роман Свечкоренко и других.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что атака по "Охматдету" произошла накануне саммита НАТО. Этот обстрел был "пощечиной Альянсу".