Банки готовятся к запуску национального кешбэка: что это такое и как он работает

Как будет работать национальный кешбек

Порядка 3 миллиардов гривен готовы выделить из госбюджета Украины на 2024-й год для поддержки национального производства. В рамках программы "Национальный кешбэк" за покупку украинских товаров можно получить 10% от их стоимости (от 2 до 3000 гривен в месяц) в виде кешбэка.

По словам заместителя председателя банка "Глобус" Анны Довгальской, принять участие в стартующей со 2 сентября программе могут до 30% пользователей банковских карточек. Также в числе возможных участников 2/3 банков, 50% производителей товаров широкого спроса и до 2/3 крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, специализированных магазинов и так далее).

Банкир напомнила, как будет работать программа национального кешбэка:

покупатель должен открыть специальную карту для возврата средств за покупку товара в банке, который является участником программы, и предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах, присоединившихся к программе;

покупателю следует обновить мобильное приложение "Дия", выбрать услугу "Национальный кешбэк" и указать эту специальную карту для последующего зачисления кешбэка;

при соблюдении этих условий при оплате картой покупатель будет получать возврат определенной суммы от стоимости товара с зачислением ее на специальную карту. Кешбэк можно будет потратить на приобретение медицинских товаров, оплатить коммунальные услуги, услуги мобильной связи, оплатить транспорт, определенные развлечения (кино, спорт, заведения питания), задонатить ВСУ и т.д.

По словам эксперта, сегодня банковский кешбэк очень популярен у клиентов и позволяет возвращать от 1 до 5% потраченных средств. И он стал уже привычным для украинцев. Желающим же принять участие в госпрограмме национального кешбэка специалист посоветовала выбрать банк-участник программы "Национальный кешбэк" и открыть в нем специальную карточку.

"Задача банка – максимально упростить участие клиентов в этой государственной программе. Речь идет о необременительном процессе открытия специальной карты, максимальной прозрачности и информировании клиентов об этой программе", — резюмировала Анна Довгальская.

Вместе с тем в сети говорят о том, что с реализацией программы могут возникнуть проблемы. Случиться это может из-за проблем с пополнением бюджета.