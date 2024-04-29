Вашу банковскую карту будут видеть насквозь: в программе "национального кэшбека" нашли интересную деталь

Государство на законных основаниях сможет "обойти" банковскую тайну

Еще в феврале президент Владимир Зеленский анонсировал запуск платформы "Сделано в Украине", которая позволит украинцам получать дополнительный кэшбек. Оказалось, что для его получения граждане должны позволить государству отслеживать все транзакции по указанной банковской карточке.

Об этом идет речь в материале "Экономической правды". Таким образом государство на законных основаниях сможет "обойти" банковскую тайну.

"Человек должен "прикрепить" в "Дії" одну из своих банковских карточек и предоставить государству разрешение на то, чтобы оно видело все транзакции с нее. Это необходимое условие, ведь без этого шага сервис не сможет верифицировать покупателя товара и продукцию, которую он приобрел. Участнику программы также откроют специальный счет в банке, на который будет засчитываться кэшбек", — говорится в материале.

Нардеп Ярослав Железняк акцентирует внимание на том, что "национальный кэшбек" позволит государству отслеживать транзакции украинцев без ограничений, в обход банковской тайны. По его словам, в бюджете Украины уже "обнаружили нераспределенные 3-10 млрд грн", которые планируют вложить в реализацию проекта.

Напомним, что программа украинского кэшбека предусматривает возврат части средств за покупку товаров "Сделано в Украине". Таким образом, планируется поощрить украинцев покупать отечественные продукты и "оставлять" деньги внутри страны, поддерживая экономику.

Ранее "Телеграф" писал, что в правительстве сказали, когда может заработать анонсированный Зеленским кэшбек за украинское.