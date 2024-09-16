Суд признал ГО "Нон-Стоп" и его главу Яковца виновными в распространении недостоверной информации

Суд признал общественную организацию "Нон-Стоп" и ее руководителя, экс-прокурора Кирилла Яковца, виновными в распространении недостоверной информации с целью дискредитации бизнесменов и политиков.

Об этом говорится в тексте определения Верховного суда Украины от 1 июля, который рассмотрит дело уже в наивысшей инстанции.

Соответствующее решение вынес Червонозаводской районный суд Харькова,и оно было подтверждено Харьковским областным апелляционным судом.

Речь идет о спланированных ГО "Нон-Стоп" медиаатаках на депутата харьковского облсовета Татьяну Столяренко и представителей международной агрокомпании AGROTRADE Group.

Помимо признания ГО "Нон-Стоп" и лично ее руководителя Кирилла Яковца в распространении клеветы, суд первой инстанции постановил взыскать с них по 50 тыс. грн. В апелляции сумма штрафа за преступление была сокращена до 25 тыс. грн с каждого.

Решение вступило в силу 21 мая 2024 года и правомочно до вынесения окончательного вердикта Верховным судом.

Ранее боец ВСУ и журналист Сергей Дрозд также опубликовал расследование про деятельность экс-прокурора Кирилла Яковца и его общественной организации "Нон-Стоп". Он написал, что Яковец и ОО размещают заказные публикации с целью атаки на предпринимателей и политиков.

Более того, журналист опубликовал переписку с Яковцом, который за 500 долларов опубликовал лживое сообщение касательно случайного предпринимателя без какой-либо проверки.

По данным ветеранского движения "Извините, что живые", Яковец выехал из Украины в конце 2023 года, якобы сопровождая больного родственника. Этот "родственник", по данным движения, на следующий день вернулся в Украину. После этого Яковец поселился в Испании.

СБУ в конце 2023 года открыла уголовное дело против Яковца.