Вы можете о них не догадываться. Уникальные лайфхаки вашего смартфона

Некоторые из нас могут даже не знать об этих функциях вашего смартфона

Многие люди имеют современный смартфон с самым лучшим набором функций, но возможности телефона в реальности могут быть использованы наполовину. Может быть, и так, что люди не догадываются, на что способен ваш смартфон.

О том, какие функции есть в смартфоне, сообщает "Телеграф".

Речь идет о шести лайфхаках, которые значительно помогут в использовании телефона.

Улучшение звука при записи видео — Для этого следует закрыть микрофон. Это поможет приглушить лишний фоновый шум, а вы сможете уловить более четкий звук. Это следует делать, например, на концертах: лайфхак поможет записать звук пения, а не крики зрителей.

Усиление звука стаканом — положите смартфон в миску или пустой стакан. Звук будет отражаться от стен, а громкость будет выше.

Усиление света фонарика на телефоне с помощью пустой бутылки – этот лайфхак пригодится тем, кому нравятся путешествия и походы. Надо поставить бутылку с прозрачной водой на телефон, лежащий экраном вниз и ровно. Фонарик будет проектировать свет через прозрачную бутылку.

"Режим полета" для быстрой зарядки аккумулятора — Данный режим ускорит процесс зарядки аккумулятора, поскольку энергия не тратится на поиск сети или попытки обновления работы смартфона.

Использование полезных приложений — установка приложения, позволяющего использовать смартфон в качестве сантиметра. Это поможет измерить расстояние до дивана от стены, если вы хотите установить полку для книг.

Вызов службы экстренной помощи — Услугу "Экстренная помощь" можно найти на вкладке "Пароли и безопасность". При активизации функции на ваш смартфон будет посылаться сигнал "SOS". Но для этого следует 5 раз нажать кнопку питания, чтобы сигнал и ваше местонахождение отправились экстренным службам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли зарядка телефона от автомобиля потенциально ему навредить. Как выяснилось, это возможно, а также риск "посадить" аккумулятор машины.