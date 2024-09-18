Владельцам смартфонов стоит напрячься? Выяснилось, как взрывчатка попала в пейджеры "Хезболлы"

Потребовалось до трех грамм взрывчатого вещества

Пейджеры, принадлежавшие членам проиранской радикальной группировки "Хезболла", прошли некоторую "модификацию" взрывчаткой, прежде чем попасть в руки боевиков. Ее провели спецслужбы Израиля "Моссад".

Об этом сообщает Reuters. Издание ссылается на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности.

В статье говорится, что шпионы еще на уровне производства заложили взрывчатое вещество в тайваньские пейджеры, которые предназначались для ливанской группировки "Хезболла". Потом по специальному сигналу пейджеры начали нагревать свои аккумуляторы и взрываться. Речь идет о таком мощном взрывчатом веществе как пентаэритриттнтранитрат. Оно оставалось "незамеченным" в пейджерах организацией "Хезболла" на протяжении нескольких месяцев.

"Моссад встроил в устройство плату с взрывчатым материалом, которая получает код. Ее очень трудно обнаружить любым способом. Даже с помощью любого устройства или сканера", — отметил источник.

Инсайдер сообщил, что 3000 пейджеров подверглись взрыву после получения закодированного сообщения, которое активировало скрытую взрывчатку.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил агентству Reuters, что в новых пейджерах было скрыто до трех граммов взрывчатого вещества.

Бывший агент Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который скрывается от правосудия в РФ, назвал взрывы пейджеров в Ливане "ужасным прецедентом".

"Если бы это были iPhone, покидающие фабрику со взрывчаткой внутри, СМИ гораздо быстрее сообразили бы, какой ужасающий прецедент был создан сегодня. Ничто не может оправдать это. Это преступление. Преступление. И все в мире стали менее безопасными из-за этого", — написал он в сети Х.

Справка

Пентаэритриттнтранитрат (ТЭН) похож на литиевые соли, которые используют в батареях электроприборов, поэтому даже тщательная проверка пейджеров ничего не выявила. Это взрывчатое вещество обычно используется в армейских детонаторах.

Ранее "Телеграф" напомнил читателям, что такое пейджер и зачем он нужен.