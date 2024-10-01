Ви можете про них не здогадуватися. Унікальні лайфхаки вашого смартфона

Дехто з нас може навіть не знати про ці функції вашого смартфону

Багато людей мають сучасний смартфон з найкращим набором функцій, але можливості телефону в реальності можуть бути використані наполовину. Може бути й так, що люди не здогадуються, на що здатен ваш смартфон.

Про те, які є функції в смартфоні, повідомляє "Телеграф".

Йдеться про шість лайфхаків, які значно допоможуть в користуванні телефоном.

Покращення звуку під час запису відео — Для цього варто закрити мікрофон. Це допоможе приглушити зайвий фоновий шум, а ви зможете вловити більш чіткий звук. Це варто робити, наприклад, на концертах: лайфхак допоможе записати звук співу, а не крики глядачів.

Підсилення звуку склянкою — Покладіть смартфон в миску або порожню склянку. Звук буде відбиватися від стінок, а гучність буде вищою.

Посилення світла ліхтарика на телефоні за допомогою порожньої пляшки — Цей лайфхак знадобиться тим, кому подобаються подорожі і походи. Треба поставити пляшку з прозорою водою на телефон, який має лежати екраном донизу і рівно. Ліхтарик буде проектувати світло через прозору пляшку.

"Режим польоту" для швидкого заряджання акумулятора — Даний режим прискорить процес зарядки акумулятора, оскільки не витрачається енергія на пошук мережі або спроби поновлення роботи смартфона.

Використання корисних додатків — Можна встановити додаток, за допомогою якого можна використати смартфон у якості сантиметра. Це допоможе виміряти відстань до дивана від стіни, якщо ви хочете встановити полицю для книг.

Екстрений дзвінок друзям — Послугу "Екстрена допомога" можна знайти у вкладці "Паролі та безпека". При активізації функції на ваш смартфон буде надсилатися сигнал "SOS". Але для цього слід 5 разів натиснути на кнопку живлення, щоб сигнал і ваше місце перебування відправились екстреним службам.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може зарядка телефона від автомобіля потенційно йому нашкодити. Як з’ясувалось, це можливо, а також є ризик "посадити" акумулятор машини.