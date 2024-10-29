Государственный оператор тыла не в состоянии преодолеть коррупцию и обеспечивать ВСУ качественной продукцией — эксперт

Ведомство не контролирует качество еды для армии и избирательно наказывает поставщиков. Однако даже при этих условиях глава Государственного оператора тыла (по-украински — ДОТ) Арсен Жумадилов имеет целью возглавить еще и Агентство оборонных закупок (АОЗ). Это подчеркивает политический эксперт Олег Постернак.

Комментируя последний скандал, связанный с поставкой некачественных мясных консервов, глава ДОТ Арсен Жумадилов говорит, что есть "единичные мелкие недостатки" в закупках, но в целом "все хорошо".

Постернак вместо этого приводит ряд примеров таких "мелких" недостатков.

По его мнению, ДОТ создавался для того, чтобы сломать систему закупок без конкурса, а вместо этого сам к ней прибег, чтобы отбирать поставщиков в ручном режиме.

Летом этого года ДОТ покупал пластиковые фляги втрое дороже рыночных цен, в марте разразился скандал с семьей Гринкевичей, которой принадлежит Бусский консервный завод, к которому было предъявлено больше всего претензий по качеству.

"Даже члены Антикоррупционного совета при Минобороны публично говорят о том, что ДОТ никак не может контролировать качество и применяет к поставщикам выборочное "правосудие", то есть наказывает их еще до того, как выяснятся все факты", — говорит Постернак.

По словам Постернака, между ДОТ и Агентством оборонных закупок началась борьба за деньги и сферы влияния, поскольку Минобороны планирует объединить два учреждения. И именно Жумадилов уже видит себя руководителем двух объединенных структур.

"Помехой Жумадилову стало создание в ДОТ и АОЗ наблюдательных советов и то, что руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вместе с членами Антикорсовета кто мягко, а кто остро критикуют Жумадилова и даже прямо говорят о том, что дай ему управлять еще и закупками оружия, и у нас будут не только "мелкие" скандалы с тушенкой, но и большие проблемы с оружием", — заключает эксперт.

Напомним, ДОТ расторг контракт с компанией "Трейд Гранит Инвест" на поставку ею мясных консервов. Оператор тыла обвинил компанию в поставке некачественной продукции, хотя, по выводам экспертов, они соответствуют 33 из 36 параметров.