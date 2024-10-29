Державний оператор тилу не в змозі подолати корупцію і забезпечувати ЗСУ якісною продукцією — експерт

Відомство не контролює якість їжі для армії та вибірково карає постачальників. Проте навіть за цих умов голова Державного оператора тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов має за мету очолити ще й Агенцію оборонних закупівель (АОЗ). На цьому наголошує політичний експерт Олег Постернак.

Коментуючи останній скандал, пов’язаний з постачанням неякісних м’ясних консервів, очільник ДОТ Арсен Жумаділов говорить, що є "поодинокі дрібні недоліки" у закупівлях, але в цілому "все добре".

Постернак натомість наводить низку прикладів таких "дрібних" недоліків.

На його думку, ДОТ створювався для того, аби поламати систему закупівель без конкурсу, а замість цього сам до неї вдався, аби відбирати постачальників у ручному режимі.

Улітку цього року ДОТ купував пластикові фляги втричі дорожче ринкових цін, у березні втрапив у скандал з родиною Гринкевичів, якій належить Буський консервний завод, до якого було виявлено найбільше претензій щодо якості.

"Навіть члени Антикорупційної ради при Міноборони публічно кажуть про те, що ДОТ ніяк не може контролювати якість і застосовує до постачальників вибіркове "правосуддя", тобто карає їх ще до того, як з’ясуються всі факти", — говорить Постернак.

За словами Постернака, між ДОТ та Агенцією оборонних закупівель розпочалася боротьба за гроші та сфери впливу, оскільки Міноборони планує об’єднати дві установи. І саме Жумаділов вже бачить себе керівником двох об’єднаних структур.

"На заваді Жумаділову стало створення в ДОТ і АОЗ наглядових рад і те, що керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін разом з членами Антикорради хто м’яко, а хто гостро критикують Жумаділова і навіть прямо говорять про те, що дай йому керувати ще й закупівлями зброї, і у нас будуть не лише "дрібні" скандали з тушкованкою, а й великі проблеми зі зброєю", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, ДОТ розірвав контракт з компанією "Трейд Граніт Інвест" на постачання нею м’ясних консервів. Оператор тилу звинуватив компанію у постачанні неякісної продукції, хоча, за висновками експертів, вони відповідають 33 з 36 параметрів.