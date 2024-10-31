"Укрэнерго" при Кудрицком предоставила льготы и спецтарифы компаниям Крупы из МСЭК, бывшим чиновникам и помощнику Кононенко — СМИ

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий перед своей отставкой предоставил государственные гарантии финансирования компаниям, за которыми стоят люди со скандальным прошлым.

Об этом говорится в расследовании "Обозревателя" — "Крупа из МСЭК, "директор Януковича" и помощник Кононенко — кто получил "преференции Кудрицкого".

В частности, речь идет о компаниях, связанных с Татьяной Крупой, недавно арестованной главой хмельницкой МСЭК, подозреваемой в торговле фиктивными инвалидностями. Как сообщается, семейство Круп получило выгодные условия от "Укрэнерго" на аукционах по закупке резервов для энергосистемы, состоявшихся в августе. Кроме того, в список победивших компаний вошли фирмы, связанные с бывшими чиновниками, такими как экс-руководитель Гослесагентства Кристина Юшкевич и бывший руководитель "Хмельницкоблэнерго" Андрей Пилипенко, которых ранее обвиняли в коррупционных действиях.

Особое внимание привлекла победа компании "СЛАВ Груп", возглавляемой Эдуардом Бондаренко, которого считают гендиректором Януковича. Ранее Бондаренко занимал должность заместителя главы Госавтодора по назначению Николая Азарова, а в 2012 году возглавил энергогенерирующую компанию "Донбассэнерго", которая, по сообщениям, была связана со старшим сыном Януковича Александром.

Спецусловия получила также компания, близкая к экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, а также фирме Александра Визира — бывшего помощника нардепа Игоря Кононенко и фигуранта ряда расследований о махинациях на государственных облэнерго.

Состоявшиеся в августе аукционы имели официальной целью привлечение инвестиций в балансирующие мощности для стабильной работы энергосистемы, в частности, обеспечения быстрого резерва. Речь идет о вспомогательных мощностях, необходимых для сбалансированной работы энергосистемы, поскольку солнечные и ветряные электростанции зависят от погодных условий. Фактически государство платит конкретной электростанции за то, что в любой момент она может по команде диспетчера включиться и быстро поднять производство электроэнергии или наоборот — сбросить лишнее. Победители аукциона получили фиксированный в евро контракт с "Укрэнерго" на 5 лет, с отсрочкой начала предоставления услуги на один год — то есть первые мощности должны быть готовы к запуску в октябре 2025 года. Такие условия снимают любые риски с собственников бизнеса и гарантируют за государственный счет защиту от неожиданных убытков, пишет "Обоз".