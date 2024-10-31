"Укренерго" за Кудрицького надала пільги і спецтарифи компаніям Крупи з МСЕК, колишнім чиновникам і помічнику Кононенка — ЗМІ

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький перед своєю відставкою надав державні гарантії фінансування компаніям, за якими стоять особи зі скандальним минулим.

Про це йдеться у розслідуванні "Обозревателя" - "Крупа з МСЕК, "директор Януковича" та помічник Кононенка – хто отримав "преференції Кудрицького".

Зокрема, йдеться про компанії, пов’язані з Тетяною Крупою, нещодавно заарештованою головою хмельницької МСЕК, яку підозрюють у торгівлі фіктивними інвалідностями. Як повідомляється, подружжя Круп отримало вигідні умови від "Укренерго" на аукціонах із закупівлі резервів для енергосистеми, що відбулися у серпні. Крім того, до списку компаній-переможців увійшли фірми, пов’язані з колишніми чиновниками, такими як ексочільниця Держлісагентства Христина Юшкевич та колишній керівник "Хмельницькобленерго" Андрій Пилипенко, яких раніше звинувачували у корупційних діях.

Особливу увагу привернула перемога компанії "СЛАВ Груп", очолюваної Едуардом Бондаренком, якого вважають "гендиректором Януковича". Раніше Бондаренко обіймав посаду заступника голови Державтодору за призначенням Миколи Азарова, а у 2012 році очолив енергогенеруючу компанію "Донбасенерго", яка, за повідомленнями, була пов’язана зі старшим сином Януковича Олександром.

Спецумови отримала також компанія, близька до ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, а також фірми Олександра Візіра — колишнього помічника нардепа Ігоря Кононенка і фігуранта низки розслідувань щодо махінацій на державних обленерго.

Аукціони, що відбулися у серпні, мали офіційною метою залучення інвестицій у балансуючі потужності для стабільної роботи енергосистеми, зокрема забезпечення швидкого резерву. Мова йде про допоміжні потужності, які потрібні для збалансованої роботи енергосистеми, оскільки сонячні та вітрові електростанції залежать від погодних умов. Фактично держава сплачує конкретній електростанції за те, що у будь-який момент вона може за командою диспетчера ввімкнутись та швидко підняти виробництво електроенергії або навпаки — скинути зайве. Переможці аукціону отримали фіксований у євро контракт з "Укренерго" на 5 років, з відтермінуванням початку надання послуги на один рік — тобто перші потужності мають бути готові до запуску аж у жовтні 2025 року. Такі умови знімають будь-які ризики з власників бізнесу і гарантують державним коштом захист від неочікуваних збитків, пише "Обоз".