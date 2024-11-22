Порошенко пришел на премьеру фильма "Буча" в куртке за 6000$

Политический эксперт Валентин Гладких отмечает, что появление олигарха в сверхдорогих люксовых вещах на таком мероприятии было неуместным

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко нарядился в куртку люксового итальянского бренда за 6000$ на премьеру фильма "Буча", где рассказывается о замученных во время российского наступления украинцах. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

"Петр Алексеевич в новой итальянской куртке Brunello Cucinelli за более чем 6000 долларов США заявился на премьеру фильма "Буча". Взял слово. Кремово-белый шелк, замша из телячьей кожи, воротник-стойка прибавляла весу каждому звуку из уст "гетмана": "Буча" — это место боли. Эти недели оккупации и российского наступления на Киевщине отзываются и мне", — лицо седовласого мужчины выражало невероятное переживание, а рука поправляла курточку за 6 тысяч долларов", — пишет Гладких.

Эксперт отмечает, что появление олигарха в сверхдорогих люксовых вещах на таком мероприятии было чрезвычайно неуместным.

"Додуматься во время войны напялить на себя тяжелый люкс в стиле а-ля "рождественский олигарх" на премьеру трагической ленты о замученных согражданах", — отмечает Валентин Гладких.

Эксперт также обращает внимание, что в дополнение к этому, за несколько часов до премьеры фильма Порошенко в этой же куртке записал видеообращение о том, что его фракция не будет голосовать за государственный бюджет якобы из-за нехватки в нем средств.

"Самый богатый народный депутат, лидер самой богатой депутатской фракции в куртке за 6000 уе заявил, что им с депутатами маловато денег в Госбюджете. Поэтому за бюджет голосовать нельзя. А еще раньше про "маловато денег" Порошенко рассказывал иностранным дипломатам на встрече относительно помощи Украине. Правда, пришел он тогда в пиджаке за 2500 евро, с которого старательно срезал "бирку", — пишет эксперт.