Порошенко прийшов на прем'єру фільму "Буча" в куртці за 6000$

Політичний експерт Валентин Гладких наголошує, що поява олігарха у наддорогих люксових речах на такому заході була недоречною

Лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко вбрався у куртку люксового італійського бренду за 6000$ на прем’єру фільму "Буча", де розповідається про закатованих під час російського наступу українців. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.

"Петро Олексійович в новій італійській куртці Brunello Cucinelli за понад 6000 доларів США заявився на прем’єру фільму "Буча". Взяв слово. Кремово-білий шовк, замша з телячої шкіри, комір-стійка додавала ваги кожному звуку з вуст "гетьмана": "Буча — це місце болю. Ці тижні окупації та російського наступу на Київщині відгукуються і мені", — обличчя сивочолого чоловіка висловлювало неймовірне переживання, а рука поправляла курточку за 6 тисяч доларів", — пише Гладких.

Експерт наголошує, що поява олігарха у наддорогих люксових речах на такому заході була надзвичайно недоречною.

"Додуматись під час війни нап’яти на себе важкий люкс у стилі а-ля "різдвяний олігарх" на прем’єру трагічної стрічки про закатованих співгромадян", — зазначає Валентин Гладких.

Експерт також звертає увагу, що на додаток до цього, за кілька годин до прем’єри фільму Порошенко у цій самій куртці записав відеозвернення про те, що його фракція не буде голосувати за державний бюджет наче через брак в ньому коштів.

"Найбагатший народний депутат, лідер найбагатшої депутатської фракції у куртці за 6000 уо заявив, що їм з депутатами малувато грошей в Держбюджеті. Тому за бюджет голосувати не можна. А ще раніше про "малувато грошей" Порошенко розповідав іноземним дипломатам на зустрічі щодо допомоги Україні. Правда, прийшов він тоді у піджаку за 2500 євро, з якого запопадливо зрізав "бірку", — пише експерт.