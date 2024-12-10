Информация о "Навигатор-Комплект" и "Укрнафте" недостоверна, — Постернак

Эксперт, известный политолог, генеральный директор Центра политической разведки Олег Постернак опроверг после детальной проверки информацию о злоупотреблениях в сотрудничестве компании "Навигатор-Комплект" с "Укрнафтой", размещенную в ряде известных интернет-изданий.

"Уважаемые друзья и коллеги! Информация о злоупотреблениях во взаимоотношениях между компанией "Навигатор-Комплект" и "Укрнафтой" и другими подрядчиками после тщательной проверки признана полностью недостоверной.

Этот материал впервые появился в одном из полтавских изданий, но впоследствии был удалён. В сущности, это была вымышленная история, созданная редакторами, вероятно, по заказу заинтересованных лиц. Публикация вызвала немало вопросов среди экспертов, отметивших явную манипулятивность и необоснованность приведенных утверждений. Кроме того, указанный материал активно распространялся через другие информационные платформы, что свидетельствует о спланированной кампании по дезинформации.

Есть все основания полагать, что таким образом некоторые лица пытаются повлиять на процесс получения контрактов с "Укрнафтой" в личных интересах.

Рекомендуем критически относиться к подобным материалам и тщательно проверять их подлинность перед тем, как делать выводы. Сохранение объективности и здравого смысла является ключевым для противодействия попыткам манипуляций через медиа", — написал на своей странице в социальной сети Facebook директор Центра политической разведки Олег Постернак.

Ранее ОАО "Укрнафта" официально сообщило о запуске очередной высокодебитной скважины на западе Украины. Дебит этой скважины составил 54 тонны нефти в сутки.

"Работы по бурению выполнял партнер, выбранный через конкурс на Prozorro, – ООО "Навигатор-Комплект". Это первая из трех скважин, которые будет строить этот подрядчик", – говорится в сообщении, распространенном изданием "Экономическая правда".