Інформація про "Навігатор-Комплект" та "Укрнафту" недостовірна, - Постернак

Експерт, відомий політолог, генеральний директор Центру політичної розвідки Олег Постернак заперечив після детальної перевірки інформацію про зловживання у співпраці компанії "Навігатор-Комплект" з "Укрнафтою", яка була розміщена на низці відомих інтернет-видань.

"Шановні друзі та колеги! Інформація про зловживання у взаємовідносинах між компанією "Навігатор-Комплект" і "Укрнафтою" та іншими підрядниками, після ретельної перевірки, визнана повністю недостовірною.

Цей матеріал вперше з’явився в одному з полтавських видань, але згодом був видалений. По суті, це була вигадана історія, створена редакторами, ймовірно, на замовлення зацікавлених осіб. Публікація викликала чимало запитань серед експертів, які відзначили явну маніпулятивність та необґрунтованість наведених тверджень. Крім того, зазначений матеріал активно поширювався через інші інформаційні платформи, що свідчить про сплановану кампанію з дезінформації.

Є всі підстави вважати, що таким чином певні особи намагаються вплинути на процес отримання контрактів із "Укрнафтою" у власних інтересах.

Рекомендуємо критично ставитися до подібних матеріалів і ретельно перевіряти їх достовірність перед тим, як робити висновки. Збереження об’єктивності та здорового глузду є ключовими для протидії спробам маніпуляцій через медіа", – написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook директор Центру політичної розвідки Олег Постернак.

Раніше ПАТ "Укрнафта" офіційно повідомило про запуск чергової високодебітної свердловини на заході України. Дебіт цієї свердловини склав 54 тонни нафти на добу.

"Роботи з буріння виконував партнер, обраний через конкурс на Prozorro, – ТОВ "Навігатор-Комплект". Це перша з трьох свердловин, які зводитиме цей підрядник", – йдеться у повідомленні, поширеному виданням "Економічна правда".