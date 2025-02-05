Временная следственная комиссия парламента установила многомиллиардные злоупотребления в Операторе ГТС при руководстве Макогона

По оценке комиссии, это привело к повышению тарифов для украинских потребителей

Временная следственная комиссия Верховной Рады выявила серьезные нарушения в деятельности Оператора газотранспортной системы Украины во время руководства Сергея Макогона. Согласно выводам депутатов, почти 50 млрд грн было необоснованно перечислено со счетов ОГТСУ в пользу НАК "Нафтогаз Украины", что привело к значительным потерям государственного бюджета. Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Около 50 млрд грн было необоснованно перечислено со счетов Оператора ГТС на "Нафтогаз", где они, по сути, просто растворились", — заявил Кучеренко, обнародуя предварительные выводы ВСК.

Согласно материалам расследования, нарушения произошли при установлении тарифов на транспортировку газа на период 2020-2024 годов. Регулятор (в то время возглавляемый Валерием Тарасюком) и руководство ОГТСУ (Сергей Макогон) в декабре 2019 года занизили стоимость государственного имущества ГТС, что непосредственно повлияло на прогнозируемый уровень прибыли. В то же время в тариф была включена необоснованная сумма в 48 млрд грн, которая якобы компенсировала недополученный доход предыдущего лицензиата.

"Эти действия прямо нарушают методику определения тарифов и законы Украины о рынке природного газа, НКРЭКУ и естественных монополиях", — отметил Кучеренко.

По оценке комиссии, такие действия привели к повышению тарифов для украинских потребителей в будущем регуляторном периоде 2025-2029 годов. Также депутаты отмечают возможные коррупционные риски при распределении средств между ОГТСУ и "Нафтогазом", что может нарушать нормы Налогового кодекса и лицензионные условия транспортировки газа.

ВСК приняла решение обратиться к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Секретариату Энергетического Сообщества для обеспечения прозрачности тарифообразования. Комиссия также рекомендует передать материалы в правоохранительные органы.

"Мы передали все материалы в Кабинет министров Украины, НКРЭКУ и Секретариат Энергетического Сообщества, чтобы эти вопросы были учтены в дальнейшей работе", — подытожил Кучеренко.

"Мы передали все материалы в Кабинет Министров Украины, НКРЭКУ и Секретариат Энергетического Сообщества, чтобы эти вопросы были учтены в дальнейшей работе", — подытожил Кучеренко.

Напомним, бывший директор ОГТСУ Сергей Макогон, который после увольнения в 2022 году оформил фиктивную командировку и уехал в Канаду, подал иск в Верховный суд с требованием выплатить ему 10 млн грн. Эти средства он хочет получить как премию за 2021 год. Макогона уволили с должности именно на основании выводов ВСК по многомиллиардным злоупотреблениям в госкомпании.