Тимчасова слідча комісія парламенту встановила багатомільярдні зловживання в Операторі ГТС за керівництва Макогона

За оцінкою комісії, такі дії призвели до підвищення тарифів для українських споживачів

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради виявила серйозні порушення в діяльності Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) під час керівництва Сергія Макогона. За висновками депутатів, майже 50 млрд грн було необґрунтовано перераховано з рахунків ОГТСУ на користь НАК "Нафтогаз України", що призвело до значних втрат державного бюджету. Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.

"Біля 50 млрд грн було необґрунтовано перераховано з рахунків Оператора ГТС на "Нафтогаз", де вони по суті просто розчинилися", — заявив Кучеренко, оприлюднюючи попередні висновки ТСК.

Згідно з матеріалами розслідування, порушення відбулися під час встановлення тарифів на транспортування газу на період 2020–2024 років. Регулятор (на той час очолюваний Валерієм Тарасюком) та керівництво ОГТСУ (Сергій Макогон) у грудні 2019 року занизили вартість державного майна ГТС, що безпосередньо вплинуло на прогнозований рівень прибутку. Водночас до тарифу було включено необґрунтовану суму у 48 млрд грн, яка нібито компенсувала недоотриманий дохід попереднього ліцензіата.

"Ці дії прямо порушують методику визначення тарифів і закони України про ринок природного газу, НКРЕКП та природні монополії", — зазначив Кучеренко.

За оцінкою комісії, такі дії призвели до підвищення тарифів для українських споживачів у майбутньому регуляторному періоді 2025–2029 років. Також депутати наголошують на можливих корупційних ризиках при розподілі коштів між ОГТСУ та "Нафтогазом", що може порушувати норми Податкового кодексу та ліцензійні умови транспортування газу.

ТСК ухвалила рішення звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Секретаріату Енергетичного Співтовариства для забезпечення прозорості тарифоутворення. Комісія також рекомендує передати матеріали до правоохоронних органів.

"Ми передали всі матеріали до Кабінету міністрів України, НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного Співтовариства, щоб ці питання були враховані у подальшій роботі", — підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, колишній директор ОГТСУ Сергій Макогон, який після звільнення у 2022 році оформив фіктивне відрядження і виїхав до Канади, подав позов до Верховного суду з вимогою виплатити йому 10 млн грн. Ці кошти він хоче отримати як премію за 2021 рік. Макогона звільнили з посади саме на підставі висновків ТСК щодо багатомільярдних зловживань в держкомпанії.