24 февраля 2022 года началась Третья мировая. Либо изменимся, либо погибнем

Нет никакой русско-украинской войны. Давно пора взглянуть на этот вопрос шире.

Идет Третья мировая война. И мы в ней – одно из главных полей битвы. Не единственное, но первое.

То, что это еще не называют Третьей мировой – это нормально. И Вторую, и Первую так назвали не сразу. Никто не сказал 28 июня 1914 года – началась Первая мировая. В новостях сказали – убили эрцгерцога Франца Фердинанда. Этот выстрел в Сараево запустил медленный, но безвозвратный механизм войны на десятки стран и миллионы жертв.

Так же напишут когда-то — 24 февраля 2022 началась Третья мировая. Сначала Россия напала на Украину, затем между десятками стран Оси Добра и Оси Зла началась война. Между тоталитарными и демократическими племенами. Между Восточным и Западным укладами мира.

Я понимаю, что в это до сих пор трудно поверить. Даже умные люди не хотели верить, когда еще буквально три года назад западные СМИ начали предупреждать о вторжении. Мне не до конца верили даже самые близкие друзья, когда я писала — "будет, вопрос времени".

Если трудно поверить, просто подумайте, представляли ли вы еще несколько лет назад, что по Запорожской или Харьковской области будут бегать солдаты регулярной армии Северной Кореи? Что будут военные инструкторы и производители из Китая тестировать свои системы? Представляли ли еще в начале зимы 2022 года, что иранские дроны, корейские ракеты, китайские технологии будут стирать в пепел наши города?

Вспомните свою жизнь еще несколько лет назад. Всё это казалось фантастикой. Теперь это наша реальность. Нам нужно иметь план, на худший сценарий. Что, если Северная Корея отправит завтра +100 тысяч военных? Что, если Китай начнет уже не прикрываясь передавать эшелонами оружие и технологии?

Что, если сюда начнет приходить все больше ресурсов из стран Оси Зла, в геометрической прогрессии? Хорошо, если нет, если я ошибаюсь. А если да? Есть ли у нас план?

С планами у нас не складывается. Но я точно знаю, что у нас есть время. Оно заканчивается вместе с людьми на фронте. Кончается по дням. Но есть еще.

Похоже, враг активно готовит коалицию союзников, чтобы постепенно превратить нас в плацдарм для дальнейшего наступления на страны Западной Оси. Они будут идти до конца, потому что поражение для политических элит именно России означает смерть.

А еще потому, что противоречия между представлением, каким должен быть мировой порядок между этими осями стали слишком непреодолимыми. А технологии выводят войны между людьми уже на совершенно новый уровень. За какой-то месяц до полномасштабки я написала текст, основное мнение было таково: "война точно будет, что делать? готовиться".

Уже десять лет эта позиция неизменна. Я хочу, чтобы как можно больше людей выжили. Поэтому наша команда изо дня в день работает над тем, чтобы готовиться. Технологическая милитаризация общества – это наш единственный выход.

Возможно победить армию, но невозможно победить народ, ставший армией. Не все могут непосредственно служить, но все могут уметь технологически уничтожать врага и снабжать фронт. Наша команда Victory Drones дает эти знания совершенно бесплатно.

Нет никакой русско-украинской войны, есть Третья мировая. И если мы будем держаться вместе, воевать разумно – мы устоим.

Те племена в истории, которые объединялись, одолевали даже более сильных врагов. Другие погибали, и упоминания о них уже есть только в Библии или других летописях. Либо изменимся, либо погибнем.

Источник — Facebook Марии Берлинской.