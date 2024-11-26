Профессор Йельского университета рассказал, какой может быть новая мировая война

Было бы плохо, если бы ваш город сгорел. Это вполне обоснованный страх. Но что делать, если горит дом вашего соседа? Конечно, не винить в пожаре пожарных и не организовывать протест перед их частью, чтобы задержать пожарные машины внутри. Это уже не страх, а саморазрушающаяся паника. Истерия приводит к тому, что город сгорает.

Было бы плохо, если бы началась Третья мировая война. Это обоснованный ужас. Сопротивляясь России, украинцы делают все сценарии такой катастрофы менее вероятным. В масштабах нашего мира украинцы – это пожарные. Они оберегают нас от опасности. Нет смысла обвинять его в российском вторжении или мешать им выполнять свою работу. Это уже не страх, а саморазрушающаяся паника. Истерия делает Третью мировую войну более вероятной.

Давайте трезво рассмотрим три знакомых сценария Третьей мировой войны: (1) эскалация обычной войны в Европе; (2) эскалация обычной войны в Тихоокеанском регионе; и (3) распространение ядерного оружия. Во всех трех случаях украинское сопротивление делает остальной мир безопаснее. Украинцы сдерживают продолжающуюся в Европе войну в пределах собственной страны; они сдерживают войну в Тихом океане; и они предотвращают распространение ядерного оружия. Эти сценарии Третьей мировой войны не реализовались, потому что украинцы идут на риск.

1. Европа. Традиционным сценарием Третьей мировой войны с 1940-х годов был конфликт между большими державами в Европе в результате вторжения Москвы. Это вторжение произошло. Благодаря Украине продолжающаяся война ограничилась одной страной, их собственной. Россия вторглась в Украину без провокаций в 2014 году, а затем в гораздо большем масштабе в 2022 году. Несмотря на прогнозы многих, Украина устояла перед полномасштабным вторжением России, тем самым сдержав самую большую войну с 1945 года на собственной территории. Это столь огромное достижение, что мы склонны не замечать его. Это далось украинцам невероятной ценой. Украина действительно зависит от поставок оружия своим союзникам. Если мы прекратим их, по нашим собственным страхам или по какой-то другой причине, Украина может проиграть, и война, скорее всего, распространится дальше.

2. Тихоокеанский регион. В XXI веке основным сценарием Третьей мировой войны было вторжение Китая на Тайвань, которое спровоцирует американский ответ. Это вторжение не произошло и, скорее всего, не произойдет, пока Украина сопротивляется и способна сопротивляться. Пока украинцы сдерживают войну в Европе, они сдерживают войну в Тихом океане. Пока Китай видит успешную коалицию и значимое украинское сопротивление, он вряд ли решится на рискованное наступление в Тихом океане. Как пытаются убеждать лидеры Тайваня, победа Украины – это лучший способ предотвратить войну в Азии. Как находящиеся в самой большой опасности люди, они настойчиво и последовательно просят американцев предоставить Украине оружие.

3. Распространение ядерного оружия. Ядерная война становится гораздо более вероятной, когда больше стран имеют ядерное оружие. Украинское сопротивление предотвращает это. Россия шантажирует Украину ядерной войной с февраля 2022 года. Если бы украинцы подверглись этому ядерному шантажу и не сопротивлялись, то сейчас мир был бы переполнен ядерным оружием. Урок заключался бы в том, что каждая, не имеющая его страна, должна создать его, чтобы противостоять таким угрозам, как российская. Но Украина устояла. Если мы перестанем поддерживать Украину, мы не только убьем людей, которые поддерживали нашу безопасность, мы создадим мир, в котором будет распространяться ядерное оружие, а ядерная война станет гораздо более вероятной.

Украинцы ограничивают, сдерживают и предотвращают войну в несовершенном мире, в котором нам приходится жить. Риски реальны, но если здраво оценить их, без истерики, мы видим, что поддержка Украины – это лучший способ их уменьшить.

Истерия приводит к поклонению Большому Сильному Человеку и мечте о каком-то простом ответе. Люди, распространяющие истерию о Третьей мировой войне, склонны верить в Большого Сильного Путина и Большого Сильного Трампа.

Большой Сильный Путин говорит о ядерной войне, поэтому мы должны паниковать и заставить украинцев сдаться. Путин говорит о ядерной войне беспрерывно уже почти три года. Сами россияне не воспринимают это серьезно (об этом свидетельствует тот факт, что ровно ноль россиян вернули своих детей из Лондона, Парижа и Нью-Йорка). Кремль знает, что есть американские истерики, которые будут уязвимы к ядерной риторике, и потому он продолжает ее. Но вера в Большого Сильного Путина – это то, что делает его сильным. А попустительство Большому Сильному Путину делает Третью мировую войну более вероятной.

Большой Сильный Трамп распространял фантазии о том, что он может закончить российско-украинскую войну через двадцать четыре часа после своего избрания. Как мы видим, это была чушь. Трамп не имеет власти, чтобы заставить россиян прекратить вторжение, равно как и нет власти, чтобы заставить украинцев прекратить сопротивление. Россияне надеются склонить Трампа к прекращению поставок оружия Украине, что облегчило бы им войну, но не прекратило бы ее. Для этого они пытаются нагнетать американскую истерию из-за Третьей мировой войны. Если Трамп действительно прекратит поставки оружия в Украину, это сделает поражение Украины более вероятным, а значит, и более вероятной Третью мировую войну.

Российско-украинская война – это не телевизионное шоу или подкаст. Ее нельзя закончить фальшивым мужеством или реальной истерией. Ее нельзя закончить, слушая пропаганду тех, кто ее начал, или слова тех, кто обещает волшебный мир. Одна сторона выигрывает, а другая проигрывает. Украинцы взяли титанически сложную ситуацию и сделали ее максимально легкой для нас. Своим сопротивлением они всячески укрепили нашу национальную безопасность. Цена, которую они заплатили на поле боя, в пропорции к населению была примерно такой же, как и цена для американцев в обеих мировых войнах вместе взятых. И, конечно, к этим жизням, потерянным на поле боя, следует добавить десятки тысяч смертей гражданского населения и миллионы беженцев от российской оккупации. Мы должны это ценить.

Именно потому, что украинцы облегчили нам жизнь, мы можем воспринимать их жертвы и страдания как должное. Украинское сопротивление создает мир, в котором мы можем прислушиваться к собственным страхам, а не к стратегическим реалиям. Их мужество дает нам возможность выбирать трусость. Но навязывать свою истерию мужественным людям, которые укрепляют нашу безопасность, – это самое опасное, что мы можем сделать. Никто в здравом уме не хочет Третьей мировой войны. Поэтому давайте не будем ее развязывать, отказываясь от сдерживающих ее людей.

Оригинал: публикация Снайдера.

Перевод с английского: пост Сергея Громенко в Facebook.